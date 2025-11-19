U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

U19 World Cup 2026 Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस आईसीसी इवेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के हाथों में है और ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा.

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस आईसीसी इवेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के हाथों में है और ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को अलग-अलग ग्रुप में रखा है. आइए जानते है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और ग्रुप कैसा है.

वर्ल्ड कप में होंगे कुल चार ग्रुप

आईसीसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 16 टीमों के बीच 23 दिनों में कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया.

ग्रुप ए- भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड.

भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड. ग्रुप बी- जिम्बाब्वे , पाकिस्तान , इंग्लैंड और स्कॉटलैंड.

जिम्बाब्वे , पाकिस्तान , इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. ग्रुप सी- आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका.

आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका. ग्रुप डी- तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका.

कहां खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले

जिम्बाब्वे - हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो).

- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो). नामीबिया- नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक) और एचपी ओवल (विंडहोक).

ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

15 जनवरी, यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

15 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

15 जनवरी, तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक

16 जनवरी, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

16 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

16 जनवरी, अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

17 जनवरी, भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

17 जनवरी, जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

18 जनवरी, न्यूजीलैंड बनाम यूएसए, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

18 जनवरी, इंग्लैंड बनाम ज़िम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

18 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक

19 जनवरी, पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

19 जनवरी, श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

19 जनवरी, दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

20 जनवरी, बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

20 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

21 जनवरी, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

21 जनवरी, अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

22 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

22 जनवरी, आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

22 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

23 जनवरी, बांग्लादेश बनाम यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

23 जनवरी, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

24 जनवरी, भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

24 जनवरी, ए4 बनाम डी4, एचपी ओवल, विंडहोक

25 जनवरी, सुपर सिक्स ए1 बनाम डी3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

25 जनवरी, सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3, एचपी ओवल, विंडहोक

26 जनवरी, बी4 बनाम सी4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

26 जनवरी, सुपर सिक्स सी1 बनाम बी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

26 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

27 जनवरी, सुपर सिक्स सी2 बनाम बी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

27 जनवरी, सुपर सिक्स सी3 बनाम बी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

28 जनवरी, सुपर सिक्स, ए1 बनाम डी2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

29 जनवरी, सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

30 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

30 जनवरी, सुपर सिक्स बी3 बनाम सी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

31 जनवरी, सुपर सिक्स बी2 बनाम सी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

01 फरवरी, सुपर सिक्स बी1 बनाम सी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

03 फरवरी, पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

04 फरवरी, दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

06 फरवरी, फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.