U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

U19 World Cup 2026 Schedule
इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस आईसीसी इवेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के हाथों में है और ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को अलग-अलग ग्रुप में रखा है. आइए जानते है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और ग्रुप कैसा है.
वर्ल्ड कप में होंगे कुल चार ग्रुप
आईसीसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 16 टीमों के बीच 23 दिनों में कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया.
- ग्रुप ए- भारत, अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड.
- ग्रुप बी- जिम्बाब्वे , पाकिस्तान , इंग्लैंड और स्कॉटलैंड.
- ग्रुप सी- आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका.
- ग्रुप डी- तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका.
कहां खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले
- जिम्बाब्वे- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो).
- नामीबिया- नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक) और एचपी ओवल (विंडहोक).
ऐसा रहा वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल
- 15 जनवरी, यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 15 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 15 जनवरी, तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक
- 16 जनवरी, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 16 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 16 जनवरी, अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक
- 17 जनवरी, भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 17 जनवरी, जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 18 जनवरी, न्यूजीलैंड बनाम यूएसए, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 18 जनवरी, इंग्लैंड बनाम ज़िम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 18 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक
- 19 जनवरी, पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 19 जनवरी, श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 19 जनवरी, दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक
- 20 जनवरी, बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 20 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 21 जनवरी, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 21 जनवरी, अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक
- 22 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 22 जनवरी, आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 22 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक
- 23 जनवरी, बांग्लादेश बनाम यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 23 जनवरी, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 24 जनवरी, भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 24 जनवरी, ए4 बनाम डी4, एचपी ओवल, विंडहोक
- 25 जनवरी, सुपर सिक्स ए1 बनाम डी3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 25 जनवरी, सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3, एचपी ओवल, विंडहोक
- 26 जनवरी, बी4 बनाम सी4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 26 जनवरी, सुपर सिक्स सी1 बनाम बी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 26 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
- 27 जनवरी, सुपर सिक्स सी2 बनाम बी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 27 जनवरी, सुपर सिक्स सी3 बनाम बी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 28 जनवरी, सुपर सिक्स, ए1 बनाम डी2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 29 जनवरी, सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 30 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 30 जनवरी, सुपर सिक्स बी3 बनाम सी1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 31 जनवरी, सुपर सिक्स बी2 बनाम सी3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 01 फरवरी, सुपर सिक्स बी1 बनाम सी2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 03 फरवरी, पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 04 फरवरी, दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- 06 फरवरी, फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
