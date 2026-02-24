Womens T20 WC 2026 Schedule: ICC ने जारी किया महिला टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल, इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Womens T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी ने टी20 महिला वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जो इसी साल 12 जून से खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 24, 2026, 03:27 PM IST

Womens T20 WC 2026 Schedule

आईसीसी ने टी20 महिला वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जो इसी साल 12 जून से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया है. आईसीसी ने इन 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है. आइए जानते हैं कि महिला वर्ल्ड कप कब से कब तक खेला जाएगा?

दो ग्रुपों में बांटा गया टीमें

  • ग्रुप 1- ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स.
  • ग्रुप 2- वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड.

कब खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 12 जून को खेला जाएगा. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला रविवार 14 जून को एजबेस्टन में खेला जाएगा. 

ऐसा रहा पूरा शेड्यूल

  • इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, एजबेस्टन, शुक्रवार 12 जून
  • स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, शनिवार 13 जून
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, शनिवार 13 जून
  • वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड, हैम्पशायर बाउल, शनिवार 13 जून
  • बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, एजबेस्टन, रविवार 14 जून
  • इंडिया बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन, रविवार 14 जून
  • न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, हैम्पशायर बाउल, मंगलवार 16 जून
  • इंग्लैंड बनाम आयरलैंड, हैम्पशायर बाउल, मंगलवार 16 जून
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, हेडिंग्ले, बुधवार 17 जून
  • इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, हेडिंग्ले, बुधवार 17 जून
  • साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन, बुधवार 17 जून
  • वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड, हेडिंग्ले, गुरुवार 18 जून
  • न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, हैम्पशायर बाउल, शुक्रवार 19 जून
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स, हैम्पशायर बाउल, शनिवार 20 जून
  • पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, हैम्पशायर बाउल, शनिवार 20 जून
  • इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, हेडिंग्ले, शनिवार 20 जून
  • वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, रविवार 21 जून
  • साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, रविवार 21 जून
  • न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, मंगलवार 23 जून
  • श्रीलंका v आयरलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, मंगलवार 23 जून
  • ऑस्ट्रेलिया v पाकिस्तान, हेडिंग्ले, मंगलवार जून 23
  • इंग्लैंड v वेस्ट इंडीज़, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, बुधवार जून 24
  • भारत v बांग्लादेश, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, गुरुवार जून 25
  • साउथ अफ्रीका v नीदरलैंड्स, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, गुरुवार जून 25
  • श्रीलंका v स्कॉटलैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, शुक्रवार जून 26
  • पाकिस्तान v नीदरलैंड्स, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, शनिवार जून 27
  • वेस्ट इंडीज़ v आयरलैंड, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, शनिवार जून 27
  • इंग्लैंड v न्यूज़ीलैंड, द ओवल, शनिवार जून 27
  • साउथ अफ्रीका v बांग्लादेश, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, रविवार जून 28
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, रविवार 28 जून
  • TBC बनाम TBC (सेमी फ़ाइनल 1), द ओवल, मंगलवार 30 जून
  • TBC बनाम TBC (सेमी फ़ाइनल 2), द ओवल, गुरुवार 2 जुलाई
  • TBC बनाम TBC (फ़ाइनल), लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, रविवार 5 जुलाई

