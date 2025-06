आईसीसी ने सोमवार 2 मई को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. वनडे वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की तारीखों और वेन्यू का ऐलान कर दिया है. ये आईसीसी इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित होता. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका के पास है. आइए जानते हैं कि महिला वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेले जाएंगे और भारत-पाकिस्तान का मैच कब होगा.

भारत-श्रीलंका के इन 5 जगहों पर होंगे मुकाबले

आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए वेन्यू और तारीखों का ऐलान किया है. टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है, जिसकी वजह से दोनों जगह मैच खेले जाने हैं. भारत में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इंदौर के होलकर स्टेडियम और विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे. जबकि श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे.

ICC confirms dates and fixtures for 2025 Women's Cricket World Cup in India 📝https://t.co/myj2Gfamkv