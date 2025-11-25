FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Schedule: ICC ने टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल किया जारी, इस दिन खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. 7 फरवरी 2026 से आईसीसी टूर्नामेंट का आगाज होना है और इसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 25, 2025, 08:04 PM IST

T20 World Cup 2026 Schedule: ICC ने टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल किया जारी, इस दिन खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मैच

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: 
 

 इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. 7 फरवरी 2026 से आईसीसी टूर्नामेंट का आगाज होना है और इसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिन महामुकाबला होगा. टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. आप यहां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल, वेन्यू, टाइमिंग और ग्रुप से लेकर पूरी जानकारी जान सकते हैं. 

कहां खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. ऐसे में टूर्नामेंट के मुकाबले भी दोनों देशों में ही खेले जाएंगे. भारत में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता ईडन गार्डन्स,  चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुबंई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे. 

वहीं श्रीलंका में कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम और कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबले खेले जाएंगे. 

 
भारत के ग्रुप में कौन-कौन सी टीमें?

भारतीय क्रिकेट टीम के ग्रुप में पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामिबिया को रखा गया है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा. 

  • भारत बनाम यूएसए- 7 फरवरी (मुंबई)
  • भारत बनाम नामीबिया- 12 फरवरी (दिल्ली)
  • भारत बनाम पाकिस्तान- 15 फरवरी (कोलंबो)
  • भारत बनाम नीदरलैंड्स- 18 फरवरी (अहमदाबाद)

किस ग्रुप में कौनसी टीमें?

  • ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड्स.
  • ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान.
  • ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल.
  • ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा.

ग्रुप ए के मुकाबले

भारत, पाकिस्तान, नामिबिया, नेदरलैंड्स और यूएसए.

  • 7 फरवरी पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड कोलंबो सुबह 11:00 बजे
  • 7 फरवरी भारत बनाम यूएसए मुंबई शाम 7:00 बजे
  • 10 फरवरी नीदरलैंड बनाम नामीबिया दिल्ली सुबह 11:00 बजे
  • 10 फरवरी पाकिस्तान बनाम यूएसए कोलंबो शाम 7:00 बजे
  • 12 फरवरी भारत बनाम नामीबिया दिल्ली शाम 7:00 बजे
  • 13 फरवरी यूएसए बनाम नीदरलैंड चेन्नई शाम 7:00 बजे
  • 15 फरवरी यूएसए बनाम नामीबिया चेन्नई दोपहर 3:00 बजे
  • 15 फरवरी भारत बनाम पाकिस्तान कोलंबो शाम 7:00 बजे
  • 18 फरवरी पाकिस्तान बनाम नामीबिया कोलंबो दोपहर 3:00 बजे
  • 18 फरवरी भारत बनाम नीदरलैंड अहमदाबाद शाम 7:00 बजे

ग्रुप बी के मुकाबले 

श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान.

  • 8 फरवरी श्रीलंका बनाम आयरलैंड कोलंबो शाम 7:00 बजे
  • 9 फरवरी जिम्बाब्वे बनाम ओमान कोलंबो दोपहर 3:00 बजे
  • 11 फरवरी ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड कोलंबो दोपहर 3:00 बजे
  • 12 फरवरी श्रीलंका बनाम ओमान कैंडी सुबह 11:00 बजे
  • 13 फरवरी ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो सुबह 11:00 बजे
  • 14 फरवरी आयरलैंड बनाम ओमान कोलंबो सुबह 11:00 बजे
  • 16 फरवरी ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका कैंडी, शाम 7:00 बजे
  • 17 फरवरी आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे कैंडी दोपहर 3:00 बजे
  • 19 फरवरी श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे कोलंबो दोपहर 3:00 बजे
  • 20 फरवरी ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान कैंडी शाम 7:00 बजे


ग्रुप सी के मुकाबले

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली.

  • 7 फरवरी वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश कोलकाता दोपहर 3:00 बजे
  • 8 फरवरी इंग्लैंड बनाम नेपाल मुंबई दोपहर 3:00 बजे
  • 9 फरवरी बांग्लादेश बनाम इटली कोलकाता सुबह 11:00 बजे
  • 11 फरवरी इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मुंबई शाम 7:00 बजे
  • 12 फरवरी नेपाल बनाम इटली मुंबई दोपहर 3:00 बजे
  • 14 फरवरी इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश कोलकाता दोपहर 3:00 बजे
  • 15 फरवरी वेस्टइंडीज बनाम नेपाल मुंबई सुबह 11:00 बजे
  • 16 फरवरी इंग्लैंड बनाम इटली कोलकाता दोपहर 3:00 बजे
  • 17 फरवरी बांग्लादेश बनाम नेपाल मुंबई शाम 7:00 बजे
  • 19 फरवरी वेस्टइंडीज बनाम इटली कोलकाता सुबह 11:00 बजे

ग्रुप डी के मुकाबले

साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएई.

  • 8 फरवरी न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान चेन्नई सुबह 11:00 बजे
  • 9 फरवरी दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा अहमदाबाद, शाम 7:00 बजे
  • 10 फरवरी न्यूजीलैंड बनाम यूएई चेन्नई दोपहर 3:00 बजे
  • 11 फरवरी दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान अहमदाबाद सुबह 11:00 बजे
  • 13 फरवरी कनाडा बनाम यूएई दिल्ली दोपहर 3:00 बजे
  • 14 फरवरी न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद, शाम 7:00 बजे
  • 16 फरवरी अफगानिस्तान बनाम यूएई दिल्ली सुबह 11:00 बजे
  • 17 फरवरी न्यूजीलैंड बनाम कनाडा चेन्नई सुबह 11:00 बजे
  • 18 फरवरी दक्षिण अफ्रीका बनाम यूएई दिल्ली सुबह 11:00 बजे
  • 19 फरवरी अफगानिस्तान बनाम कनाडा चेन्नई शाम 7:00 बजे

