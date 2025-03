चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया. जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. इन सबके बीच आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है. जिसमें रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं मिली है. जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है. आईसीसी ने न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर को कप्तान चुना है. इस टीम में भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को जगह मिली है. वही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और होस्ट पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रचिन रविंद्र और इब्राहिम जादरान को ओपनिंग स्लॉट में जगह मिली है. वही मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ग्लेन फिलिप्स को चुना गया है. वही निचले क्रम में अजमतुल्लाह उमरजई और मिचेल सैंटनर को शामिल किया गया है. जबकि गेंदबाजी क्रम में वरुण च्रकवर्ती, मोहम्मद शमी और मैट हेनरी को जगह मिली है.

