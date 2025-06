शिखर धवन ने अपनी किताब में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. धवन के किताब का नाम 'द वन: क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर' है. जो हाल ही में लॉन्च हुई है.

भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने अपनी आत्मकथा लिखा है. जिसका उन्होंने हाल ही में लॉन्च हुआ. धवन की किताब का नाम 'The One: Cricket, My Life and More' है. इसमें उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS DHONI) को लेकर कई अनकहे किस्से का खुलासा किया है. धोनी के कप्तानी में ही शिखर को डेब्यू करने का मौका मिला था .

शिखन धवन ने भारत के लिए पहला वनडे मैच साल 2010 में खेला था. जबकि टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था. धवन ने अपनी किताब में लिखा है कि वो धोनी को बॉलीवुड हीरो बनाना चाहते थे. जिसके बारे में उन्होंने धोनी से बात भी की थी.

एमएस धोनी को लेकर धवन का दिलचस्प खुलासा

शिखर धवन ने अपनी किताब में धोनी को लेकर दिलचस्प कहानी शेयर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 'मैं उन्हें बॉलीवुड फिल्म में रखना चाहता था. क्योंकि वह लंबे बालों और अपनी हंसी की वजह से पूरे फिल्म स्टार की तरह दिखते थे.

सब मेरी मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे थे. तभी मैंने अचानक से कहा कि मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं और आपको बॉलीवुड हीरो बनाना चाहता हूं. जिसपर धोनी पीछे हुए और हंसने लगे.

डेब्यू मैच से पहले नहीं सोए थे धवन

शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला था. इस सीरीज का पहला और आखिरी मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. लेकिन दूसरे वनडे मैच में धवन को डेब्यू कैप मिली थी. मगर इस मैच में शिखर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. इस मैच से पहले गब्बर को पूरी रात सो नहीं पाए थे.

उन्होंने बताया कि मुकाबले से पहले मैं काफी नर्वस था. मुझे पूरे रात नींद नहीं आई थी. मगर सुबह भारी बारिश हुई. जिसकी वजह से मुकाबला नहीं खेला गया. फिर दूसरे वनडे मैच से पहले मैंने नींद की गोलियां ली. क्योंकि मैच से पहले सोना जरुरी थी. जिससे मेरे खेल पर कोई फर्क ना पड़ सके.

अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.