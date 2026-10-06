'मैंने अपना फर्ज निभा लिया, मेरी टीम अच्छी जगह है इसलिए...हरमनप्रीत ने अचानक क्यों छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी?

हरमनप्रीत कौर ने साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट की कमान संभाली थी. उनकी कप्तानी में भारत ने बीते साल पहली बार महिला ODI वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की कप्तानी का पद छोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट में हरमनप्रीत ने फैंस को इसकी जानकारी दी. सोशल मीडिया पोस्ट में हरमनप्रीत ने कहा कि यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन अब उनके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है. साल 2016 में हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम (T20) की कप्तान बनी थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'आज, मैं सभी फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन का पद छोड़ रही हूं. यह कोई आसान फैसला नहीं है. इसमें सालों की यादें, इमोशन, त्याग और ऐसे पल हैं जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे.

मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया

'मैंने इस टीम और इंडियन विमेंस क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है , अपना खून, अपना पसीना, अपना समय और कई बार अपने खेल और पर्सनल ख्वाहिशों का एक हिस्सा भी. उन्होंने लिखा, 'ऐसे पल आए जब मुझे पर्सनल परफॉर्मेंस, अपनी ग्रोथ और अपने लिए जो मैं चाहती थी उसे एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मेरा मानना ​​था कि टीम को पहले आना चाहिए.'

खेलना जारी रखेंगी हरमनप्रीत

महिला टीम की कैप्टन के तौर पर हरमनप्रीत का भविष्य लंबे समय से बहस का एक बड़ा टॉपिक रहा है. 37 साल की हरमनप्रीत ने लीडरशिप रोल से हटने का फैसला भले ही लिया है, लेकिन वह खेलना जारी रखेंगी. उन्होंने कहा, 'एक कैप्टन के तौर पर मुझे मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं. ऐसे फैसले जो हमेशा समझ में नहीं आते थे, हमेशा आसान नहीं होते थे और कभी-कभी पर्सनल कीमत पर आते थे, लेकिन मैंने जो भी फैसला लिया, उसका एक ही मकसद था, इस टीम को बेहतर बनाना और दूसरे प्लेयर्स को आगे बढ़ने, खुद पर विश्वास करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का मौका देना.'

'टीम का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हूं'

'मैंने सब कुछ देखा है. मैंने सबसे बुरे पल, दिल टूटना, बुराई, शक और वो दिन देखे हैं जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता था. मैंने सबसे ऊंचे पल भी देखे हैं, जीत, जश्न, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का गर्व और वो पल जब हर कुर्बानी कामयाब हुई. आज मैं इमोशंस से भरे दिल के साथ, लेकिन शांति के साथ भी, कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे सच में यकीन है कि मेरी टीम अच्छी जगह पर है. एक ऐसी टीम जिसमें टैलेंट, भरोसा और एक ऐसा फ्यूचर है जिसे देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं. मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज निभा लिया है. मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया. मैंने गर्व के साथ जिम्मेदारी निभाई और मैं इंडियन विमेंस क्रिकेट को लीड करने के इस खास मौके के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी.'

'टीम इंडिया के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा'

'अब, मेरे लिए पन्ना पलटने का समय आ गया है. कैप्टनसी आज खत्म हो सकती है, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा. हर टीममेट, कोच, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, BCCI, परिवार के सदस्यों, हर एक फैन का शुक्रिया जो मेरे साथ हर उतार-चढ़ाव में खड़े रहे. अब, मैं फिर से खेल के प्यार के लिए खेलने के लिए तैयार हूं. कप्तानी खत्म. सफर जारी है.

हरमनप्रीत ने साल 2016 में सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी-20 की कमान संभाली थी.

2022 में मिताली राज के संन्यास के बाद वह फुल-टाइम ODI और टेस्ट कप्तान बनीं.

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने 2025 में अपना पहला महिला ODI वर्ल्ड कप खिताब जीता.

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने एशिया कप और लगातार दो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते.

हरमनप्रीत कौर ने 5 टेस्ट, 51 ODI और 155 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की.

हरमनप्रीत ने क्यों लिया यह फैसला?

हरमनप्रीत ने अपने पोस्ट में भी बताया कि उन्होंने अपना 'फर्ज' निभा लिया और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीं. उन्होंने कहा कि वह टीम को 'अच्छी जगह' पर छोड़ रही हैं और फिर से खेलने के लिए तैयार हैं. वह टीम में एक बैट्समैन के तौर पर खेलना जारी रखेंगी. हरमनप्रीत की यह घोषणा गुवाहाटी में BCCI की रिव्यू मीटिंग के बाद हुई, जिसमें वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना, हेड कोच अमोल मज़ुमदार और BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया टीम के भविष्य के रोडमैप को आउटलाइन करने के लिए मौजूद थे. हरमनप्रीत ने कैप्टन के तौर पर हाल में जापान में हुए एशियन गेम्स में भारत को लगातार दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया.