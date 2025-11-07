FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

क्रिकेट

क्रिकेट

'ये लोग कैसे सेलिब्रिटी हैं?...' पुलिस कमिश्नर ने लगाई सुरेश रैना और शिखर धवन की क्लास, ED के एक्शन के बाद दिया बड़ा बयान

शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने एक्शन लिया है और दोनों खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. इस बीच हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने रैना और धवन दोनों की ही क्लास लगाई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 07, 2025, 09:00 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना पर ED ने एक्शन लिया है और दोनों खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. इसमें रैना के 6.64 करोड़ और धवन के 4.5 करोड़ की संपत्ति शामिल है. दोनों ही क्रिकेटर्स पर क्रिकेटर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई है. इस बीच हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने रैना और धवन दोनों की ही क्लास लगाई है. आइए जानते है कि उन्होंने क्या कहा है. 

पुलिस कमिश्नर ने लगाई रैना-धवन की क्लास

हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "ये लोग कैसे स्टार्स हैं? सट्टेबाजी के कारण लाखों लोग अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं. कई लोग तो इसके कारण आत्महत्या भी कर ले रहे हैं. क्या ये क्रिकेटर इसका कारण नहीं है, जो बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं. समाज के बेहतर के लिए अच्छे शब्द कहें, जिससे आज का युवा सफलता हासिल कर सके.उन लोगों की दिशा भटकाने का काम बिल्कुल न करें, जो उनमें से आपको अपना आर्दश मानते हैं." 

कैसे शुरू हुआ था मामला? 

ऑनलाइन स्ट्टेबाजी का केस शुरुआत में कई राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज करवाया था. इसमें अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet, सहयोगी ब्रांड्स 1xBat और स्‍पोर्टिंगल लाइंस के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन का आरोप लगा है. उसके बाद ही  ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की. हालांकि शुरुआत में ही करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन और विदेशी खातों के कागजात मिले. 

कैसे शिकंजे में आए रैना और धवन? 

ईडी को जांच में पता लगा था कि सुरैश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट डील की थी, जो 1xBet से जुड़ी हुई थी. इस डील में जो खिलाड़ियों को रकम मिली थी, वो विदेशी रास्तों से आया था. क्योंकि उससे ये लगे कि ये वैध प्रमोशनल इनकम है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये रकम अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे थे. ऐसे में खिलाड़ियों पर ये साबित हुआ कि ये ऐसे प्रमोशन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है. 

