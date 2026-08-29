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WTC 2026-27 फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को कितने मैच जीतने होंगे? जानें पूरा समीकरण

WTC 2026-27 Final Team India Scenario: आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैच जीतना ज्यादा जरूरी था.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 29, 2026, 04:47 PM IST

WTC 2026-27 फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को कितने मैच जीतने होंगे? जानें पूरा समीकरण

WTC Final (Photo ESPN)

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आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैच जीतना ज्यादा जरूरी था. लेकिन टीम इंडिया एक मैच जीती और एक मैच ड्रॉ रहा. ऐसे में अब टीम इंडिया की फाइनल की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है. हर एक जीत के लिए WTC में विजेता टीम को 12 अंक मिलते हैं, जबकि ड्रॉ होने पर सिर्फ 4 पॉइंट्स ही मिलते हैं. ऐसे में ये अंतर टीम इंडिया के लिए पहाड़ बन सकता है. आइए जानते हैं कि अब टीम इंडिया को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने जरूरी हैं. 

WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को कितने मैच जीतने होंगे?

अगर टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट जीत जाती है, तो टीम का पॉइंट्स प्रतिशत 51.51 से बढ़कर 63.33 प्रतिशत हो जाता और साथ ही टीम बांग्लादेश को पछाड़ते हुए चौथे स्थाव पर कब्जा कर लेती. लेकिन कोलंबो टेस्ट ड्रॉ के बाद न तो पॉइंट्स प्रतिशत में बदलाव हुआ और न ही स्थान में कोई बदलाव हुआ. 

आपको बता दें कि WTC 2026-27 चक्र में अब टीम इंडिया को कुल 7 मैच खेलने हैं. ये 7 मैच तय करेंगे कि क्या टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलेगी या नहीं. लेकिन अब टीम इंडिया की एक हार और करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ सकती है. क्योंकि भारत को बचे हुए 7 मैचों में कम से कम 6 मैच जीतने ही होंगे, जो किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता. लेकिन टीम इंडिया के लिए एक मौका ये है कि वो 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसमें टीम करिश्मा कर सकती है. 

क्या 6 जीत के बाद फाइनल खेल पाएगी इंडिया?

अगर टीम इंडिया बचे हुए 7 मैच खेल लेता है, तो टीम का अंक प्रतिशत 70.37 हो जाएगा. ऐसे में टीम को फाइनल खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता है. लेकिन अगर टीम 6 मैच जीतती है, तो टीम 65 अंक प्रतिशत पर खत्म करेगी और फिर टीम 6 जीत के बाद भी फाइनल खेलने की प्रबल दावेदाव बन जाएगी. लेकिन अगर टीम 6 से कम मैच जीतती है, तो टीम का सपना टूट सकता है और टीम इस बार फाइनल नहीं खेल पाएगी. हालांकि, अगर टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट जीत जाती, तो टीम को बचे हुए 7 में से 5 मैच जीतने होते. 

WTC 2026-27 पॉइंट्स टेबल

  • ऑस्ट्रेलिया- (PCT- 80.00)
  • साउथ अफ्रीका- (PCT- 75.00)
  • न्यूजीलैंड- (PCT- 72.22)
  • बांग्लादेश- (PCT- 55.56)
  • भारत- (PCT- 51.52)
  • श्रीलंका- (PCT- 33.33)
  • इंग्लैंड- (PCT- 29.76)
  • वेस्टइंडीज- (PCT- 20.83)
  • पाकिस्तान- (PCT- 19.05)

किन टीमों के खिलाफ खेलेगी अगले टेस्ट सीरीज?

भारत को अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. इसी साल 2026 में भारत न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां दो टेस्ट मैच खेले जाने हैं, जबकि अगले साल 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. दोनों ही टीमों के खिलाफ टीम इंडिया के लिए जीत आसान नहीं होगी. 

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