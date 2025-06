साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. क्लासेन इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे. क्लासेन टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. इस फैसले से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है.

क्योंकि उनका धमाकेदार बल्लेबाजी के पूरे दुनिया में फैंस हैं. हेनरिक क्लासेन अब सिर्फ लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे. हेनरिक क्लासेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की है.

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 122 इंटरनेशनल मैच खेले है. जिसमें उनके बल्ले से 3245 रन बनाए हैं. वही वनडे क्रिकेट में क्लासेन ने 60 वनडे मैच में 2141 रन बनाए. जिसमें उनका 43.7 औसत है. वही हेनरिक ने 4 टेस्ट और 58 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं. जिसमें 104 और 1000 रन बनाए हैं.

Heinrich Klaasen's retirement from international cricket feels like childhood memories are fading😿 pic.twitter.com/zmwA1Frkx0