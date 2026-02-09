FacebookTwitterYoutubeInstagram
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बड़ी खबर, SC ने बंगाल के DGP को भी नोटिस जारी किया, बंगाल में पहले 14 फरवरी को ड्राफ्ट जारी होना था, फाइनल ड्राफ्ट की अंतिम तारीख 21 फरवरी हुई | बंगाल में SIR प्रक्रिया पर SC का आदेश, दोनों पक्षों की शंका का समाधान हो, SIR का समय एक हफ्ते बढ़ा, जिला चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट करें अफसर.

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

दिल्लीवासियों को दमघोंटू हवा से मिलेगा छुटकारा, CM रेखा गुप्ता ने 'प्रदूषण नियंत्रण' के लिए उठाए ठोस कदम

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

क्रिकेट

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

Gautam Gambhir on Suryakumar Yadav: यूएसए के खिलाफ जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 09, 2026, 05:13 PM IST

Gautam Gambhir on Suryakumar Yadav

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम ने 29 रनों से जीत हासिल की थी और टूर्नामेंट का जीत से आगाज किया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में नाबाद 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. क्योंकि टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे, लेकिन सूर्या अंत तक क्रीज पर खड़े रहे और टीम को सम्मानजनक स्कोर कर पहुंचा दिया था. इस बीच टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

स्टार स्पोर्ट्स ने गौतम गंभीर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गंभीर ने कहा, "सूर्यकुमार यादव ने इस प्रारूप में मेरा काम बहुत आसान कर दिया है. वो लोगों के लिए एक बेहतरीन कप्तान हैं. ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैदान पर क्या करते हैं या बल्लेबाज के रूप में कैसे हैं या उनके शॉट्स इस प्रारूप में कैसे हैं. कोच के तौर पर कभी-कभी आपके दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं. लेकिन जब आप जानते हैं कि सूर्यकुमार माहौल को शांत बनाए रखेंगे, जैसा किसी भी कोच का सपना होता है, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है."

गौतम गंभीर ने आगे कहा, "मेरे लिए खिलाड़ी सूर्यकुमार को अलग रखा जा सकता है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार के तौर पर उन्होंने हर कसौटी पर खरा उतरकर मेरी जिंदगी बहुत आसान बना दी है. वो वास्तव में एक शानदार नेतृत्वकर्ता हैं. ये बहुत अच्छा है कि देश का नेतृत्व उनके जैसे खिलाड़ी के हाथ में है, क्योंकि उनका दिल सही जगह पर है और दबाव में वो सही निर्णय लेते हैं."

भारत कब खेला अगला मैच?

भारत ने टूर्नामेंट का आगाज यूएसस के खिलाफ जीतकर किया है. अब टीम इंडिया अपना अगला मैच गुरुवार 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी. ये मैच दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि भारत ये मुकाबला भी आसानी से जीत सकता है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने दावेदारी पक्की भी कर सकता है. क्योंकि टीम के ग्रुप में पाकिस्तान, नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया टीमें हैं.

