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'सैमसन पहले 6 ओवर में मैच जिता देते...' कोच गौतम गंभीर ने Sanju Samson को लेकर किया बड़ा दावा, पढ़ें क्या कहा

Gautam Gambhir on Sanju Samson: गौतम गंभीर ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि अगर सैमसन फॉर्म हैं, तो वो पावरप्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 15, 2026, 04:30 PM IST

'सैमसन पहले 6 ओवर में मैच जिता देते...' कोच गौतम गंभीर ने Sanju Samson को लेकर किया बड़ा दावा, पढ़ें क्या कहा

Gautam Gambhir on Sanju Samson

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भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि अगर सैमसन फॉर्म हैं, तो वो पावरप्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं. सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में दमदार पारी खेली. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. इन तीनों पारियों में सैमसन ने 80 प्लेस स्कोर किया.  आइए जानते हैं कि गौतम गंभीर ने सैमसन को लेकर क्या कहा है. 

गौतम गंभीर ने सैमसन पर दिया बयान

गौतम गंभीर ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "हम जानते हैं कि संजू सैमसन क्या कर सकता है. उसकी प्रतिभा और विस्फोटक बल्लेबाजी पर कभी कोई संदेह नहीं था. अगर वो लय में आ जाए तो पहले 6 ओवरों में ही मैच जिता सकता है. मैंने उसे जिम में ये बात बताई. दरअसल हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे और मैंने उसे बस इतना बताया कि तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलोगे और उसने कहा ठीक है. हमारी बातचीत कुछ इसी तरह से अनौपचारिक होती है. ये किसी मुख्य कोच और खिलाड़ी के रिश्ते जैसा नहीं है. ये एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें हमारी आमने-सामने की अधिकतर बातचीत अभ्यास सत्रों के दौरान होती है."

गौतम ने आगे कहा, "मुझे पता है कि बहुत से लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम शीर्ष क्रम पर मौजूद तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोंजन को तोड़ना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम बस और अधिक आक्रामक होना चाहते थे. पिछले डेढ़ साल से हमारी मानसिकता यही रही है कि मैदान पर उतरकर हम जितना हो सके उतना आक्रामक प्रदर्शन करें. संजू को टीम में लाने का कारण दूसरे छोर से ऑफ-स्पिनर को नियंत्रित करना नहीं बल्कि इस बात पर आधारित था कि क्या हम पहले 6 ओवरों में और अधिक आक्रामक हो सकते हैं."

हेड कोच ने आगे कहा, "आईपीएल 2014 में मेरा अनुभव उससे भी बदतर रहा था जब मैं लगातार चार मैचों में शून्य पर आउट हुआ. मैंने उससे बस इतना कहा था कि लोग आपके स्कोर देखेंगे और आपकी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन असल में आप खराब फॉर्म नहीं हो, बस रन नहीं बना पा रहे हैं. आपकी फॉर्म का सही आकलन तभी हो सकता है जब आप 20 से 30 गेंदें खेल चुके हों और उसने अभी तक 20 गेंदें भी नहीं खेली हैं. मैं बस यही चाहता था कि वो हर अगले मैच में पिछले मैच की तुलना में अधिक आक्रामक होकर खेले, अभिषेक को लेकर कोई संदेह नहीं था. सच कहूं तो हम सभी को टी20 वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए प्रत्येक खिलाड़ी पर पूरा भरोसा था."

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