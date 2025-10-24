'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

Shardul Thakur on Srafaraz Khan: मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को सरफराज खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को सरफराज खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. दरअसल, सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच शार्दुल ने उन्हें लेकर एक बड़ा दावा ठोक दिया है और बीसीसीआई सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है. आइए जानते हैं कि शार्दुल ने सरफराज को लेकर क्या कुछ कहा है.

शार्दुल ने सरफराज पर दिया बड़ा बयान

भारतीय हरफनमौला और मुंबई के कप्तान शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच से पहले कहा, आजकल भारत ए टीम में ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं. सरफराज को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए के मैच की जरूरत नहीं है. अगर वो फिर से रन बनाने लगे, तो वो सीधे टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं.

मुंबई के रणजी सत्र के शुरुआती मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ सरफराज खान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. इसपर शार्दुल ने कहा, वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी में चोटिल होने से पहले दो-तीन शतक लगाए थे. मुंबई ने इस मुकाबले में इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर पर जीत दर्ज की थी. ग्रुप डी के अन्य मैचों में जम्मू कश्मीर के सामने राजस्थान, दिल्ली के सामने हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के सामने हैदराबाद की चुनौती होगी.

लगातार हो रहे हैं नजरअंदाज

सरफराज खान ने 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उसके बाद से सरफराज खान टीम से बाहर चल रहे हैं. वहीं साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारत ए में भी सरफराज को जगह नहीं मिली है. आखिरी बार सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी.

