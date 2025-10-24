FacebookTwitterYoutubeInstagram
'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

Shardul Thakur on Srafaraz Khan: मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को सरफराज खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 24, 2025, 09:56 PM IST

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

Shardul Thakur on Srafaraz Khan.

मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को सरफराज खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. दरअसल, सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच शार्दुल ने उन्हें लेकर एक बड़ा दावा ठोक दिया है और बीसीसीआई सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है. आइए जानते हैं कि शार्दुल ने सरफराज को लेकर क्या कुछ कहा है. 

शार्दुल ने सरफराज पर दिया बड़ा बयान

भारतीय हरफनमौला और मुंबई के कप्तान शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच से पहले कहा, आजकल भारत ए टीम में ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं. सरफराज को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए के मैच की जरूरत नहीं है. अगर वो फिर से रन बनाने लगे, तो वो सीधे टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं.

मुंबई के रणजी सत्र के शुरुआती मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ सरफराज खान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. इसपर शार्दुल ने कहा, वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी में चोटिल होने से पहले दो-तीन शतक लगाए थे. मुंबई ने इस मुकाबले में इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर पर जीत दर्ज की थी. ग्रुप डी के अन्य मैचों में जम्मू कश्मीर के सामने राजस्थान, दिल्ली के सामने हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के सामने हैदराबाद की चुनौती होगी.

लगातार हो रहे हैं नजरअंदाज

सरफराज खान ने 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. उसके बाद से सरफराज खान टीम से बाहर चल रहे हैं. वहीं साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारत ए में भी सरफराज को जगह नहीं मिली है. आखिरी बार सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेली थी.  

