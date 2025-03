न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में एक ऐसे खिलाड़ी ने कमाल कर दिया है. जिस पर किसी की नजर नहीं थी. पाकिस्तान का ये युवा बल्लेबाज सीरीज के पहले 2 मैच में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गया था. सबको लगा लो एक और क्रिकेटर की कहानी खत्म. मगर उसने तीसरे टी20 में शतक जड़कर सबका दिल जीत लिया.

यही नहीं इस बल्लेबाज ने पाकिस्तान टीम को भी जीत दिला दी. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के युवा ओपनर बल्लेबाज हसन नवाज की. जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर बाबर आजम का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. अब वो पाकिस्तान के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

हसन नवाज ने 45 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेली. जिसमें 10 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. उनको मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा का पूरा साथ मिला.

पाकिस्तान ने तीसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 204 रन बनाए. जिसमें मार्क चैपमैन ने 94 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 18 बॉल पर 31 रन बनाए. वही पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी और अबरार अहमद को 2-2 विकेट मिले. जबकि हारिस रऊफ ने 3 और शादाब खान की झोली में 1 सफलता आई.

जिसके बाद पाकिस्तान ने इस लक्ष्य को सिर्फ 16 ओवर में ही हासिल कर लिया. दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच 74 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. जिसमें मोहम्मद हारिस 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए. जिसके बाद हसन नवाज और कप्तान सलमान ने टीम को जीत की दहलीज पार करवा दी. सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली.

पाकिस्तान के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अब हसन नवाज के नाम दर्ज हो गया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 गेंदों पर शतक लगाया.

