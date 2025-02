पाकिस्तान के मेजबानी में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है. जिसमें 8 टीमें खेलते हुए दिखाई देगी. इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने अपने ही बोर्ड को लताड़ा लगा दी.

उन्होंने पीसीबी पर भेदभाव करने का आरोप एक इंटरव्यू के दौरान लगाया. आइए जानें हसन अली ने क्या आरोप पीसीबी पर लगाए हैं. हसन अली भारत के दामाद हैं. उनकी शादी साल 2019 में हरियाणा के नंहू जिले के शामिया आरजू के साथ हुई थी.

सैम अयूब पर कही बड़ी बात

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने एक पॉडकास्ट में कहा कि सईम अयूब चोटिल हुए हैं. अब कहां पर है इंग्लैंड में जहां उनका इलाज चल रहा है. सईम अयूब पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हैं.

उन्होंने कहा कि टीम का खिलाड़ी नहीं था. था ना जब कोई और प्लेयर चोटिल होता है. तो वो टीम का हिस्सा नहीं होता. सईम अयूब को पीसीबी वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है.

A 30yr old bowler Hasan Ali is getting jealous of the success of 22yr old batter Saim Ayub.

Peak Pakistan Cricket 🤡pic.twitter.com/EnFqKWmzzT https://t.co/vaKxAhpmD8