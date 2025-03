लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हर्षल पटेल ने आयुष बडोनी का शानदार कैच पकड़ा. जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. मगर कुछ फैंस इस कैच को देखकर शुभमन गिल को याद कर रहे हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शुभमन ने भी कुछ इसी तरह की गलती मैच के दौरान कर दी थी.

एडम जम्पा सनराइजर्स हैदराबाद के पारी का 14 ओवर फेंकने आए. जिसकी पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन आए. आखिरी बॉल पर आयुष बडोनी ने बड़ा शॉट खेला. लेकिन गेंद हवा में ही खड़ी हो गई और हर्षल ने डीप मिड विकेट से दौड़ लगाकर गेंद को पकड़ लिया.

𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐂𝐀𝐓𝐂𝐇 😮 Watch Harshal Patel's stunning grab running in from the deep 🔝 Updates ▶ https://t.co/X6vyVEvxwz #TATAIPL | #SRHvLSG | @SunRisers pic.twitter.com/qSPXyt2puv

मगर हर्षल ने कुछ सेकंड के बाद ही गेंद को हवा में उछल दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेविस हेड का कैच भी कुछ इसी तरह से शुभमन गिल ने पकड़ा था. जिसपर उनको अंपायर से चेतावनी मिली थी. मगर इस बार हर्षल को अंपायर ने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस शुभमन गिल को याद करने लगे.

Shubman Gill gets a warning from the umpire for releasing the ball too quickly after taking Travis Head’s catch 🤯👀#AUSvIND #ChampionsTrophy #ODIs #Sportskeeda pic.twitter.com/ILok3abZ7s