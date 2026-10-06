FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

एक वर्ल्ड कप-चार एशिया कप और लगातार दो गोल्ड, हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान अपने नाम की कई उपलब्धियां

Harmanpreet Kaur Captaincy Records: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ दी है, जिसकी जानकार उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 06, 2026, 06:29 PM IST

एक वर्ल्ड कप-चार एशिया कप और लगातार दो गोल्ड, हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान अपने नाम की कई उपलब्धियां

Harmanpreet Kaur (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया है. 37 साल की दिग्गज खिलाड़ी अभी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी. हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं. पिछले साल हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी करते हुए भारत को पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. हाल ही में हरमन ने भारत को एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल दिलाया. हरमनप्रीत ने भारतीय क्रिकेट को काफी आगे बढ़ाया है और कई उपलब्धियां अपने नाम की है. बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान दोनों में ही हरमनप्रीत के काफी दमदार आंकड़े हैं. 

मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान तिया है, लेकिन बतौर खिलाड़ी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज, मैं सभी फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं. ये कोई आसान फैसला नहीं है. इसमें सालों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल हैं, जो मेरी बाकी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे. मैंने इस टीम और इंडियन विमेंस क्रिकेट को सब कुछ दिया है, खून, पसीना, समय और कई बार, अपने खेल और पर्सनल एम्बिशन का एक हिस्सा. ऐसे पल भी आए, जब मुझे निजी प्रदर्शन, विकास और जो मैं चाहती थी, उसे एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मेरा मानना था कि टीम को पहले रखना चाहिए."

हरमनप्रीत ने कब किया था बतौर कप्तान डेब्यू?

37 साल की हरमनप्रीत ने 2012 में अस्थायी तौर पर कप्तानी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर साल 2016 में उन्होंने भारतीय टीम की परमानेंट कमान संभाली. पिछले 10 सालों में हरमनप्रीत ने काफी कप्तानी के अलावा बतौर खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन किया है. उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहला आईसीसी इवेंट वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता था. उन्होंने भारत को महिला टी20 एशिया कप, एशियन गेम्स में लगातार 2 बार गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जिताने में मदद की थी. 37 साल की हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान भारतीय टीम को पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 में कप्तानी की है.

वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली बनी पहली भारतीय कप्तान

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम किया था. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को पहली बार वनडे खिताब दिलाया था. इससे पहले भारत ने कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता था. महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली कप्तान ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज शेरोन ट्रेड्रिया हैं, जिन्होंने 1978 और 1982 लगातार दो खिताब जीते हैं. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने 1997 और 2005 में खिताब जीता था.  

हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान कब और कौनसा जीता खिताब?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अलावा हरमनप्रीत कौर ने अपनी कप्तानी में चार बार एशिया कप का खिताब जीता है. साल 2012 में पहली बार बतौर कप्तान हरमनप्रीत ने एशिया कप जीता था. उसके बाद साल 2026 में आखिरी बार एशिया कप का खिताब जीता है. वहीं, एशियन गेम्स में लगातार दो बार गोल्ड भी जीता है. इतना ही नहीं, हरमनप्रीत कौर ने एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है. 

हरमनप्रीत ने जीते 7 बड़े खिताब

  • एशिया कप 2012
  • एशिया कप 2016
  • एशियन गेम्स 2023
  • एशिया कप 2022
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025
  • एशिया कप 2026
  • एशियन गेम्स 2026

बतौर खिलाड़ी हरमनप्रीत ने अपने नाम की ये रिकॉर्ड्स

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला भारतीय कप्तान. 
  • 2017 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की खेली. 
  • 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शतक ठोका और ऐसा करने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी. 
  • टी20 इंटरनेशनल में 200 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी हैं. 
  • फरवरी 2026 में हरमन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 382 मैच पूरे किए थे और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी थीं. 
  • टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं. 
  • 2017 में हरमनप्रीत को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. 
  • 2026 में उन्हें पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. 

बतौर कप्तान कितने मैच जीते और हारे?

हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान 211 मुकाबलों में टीम इंडिया की अगुवाई की है. इस दौरान उन्होंने 126 मैच जीते और 77 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, 2 मैत टाई रहे और 6 मैच बेनतीजे रहे. उन्होंने टेस्ट में 5 मैचों में कप्तानी करते हुए 4 जीते और 1 हारा मैच हारा है. वहीं, वनडे में 2013 से लेकर 2026 तक 51 मैचों में 30 जीते और 19 हारे हैं और साथ ही 1 टाई और 1 बेनतीजा रहा है. इसके अलावा, 2012 से लेकर 2026 तक टी20 में 155 मैचों में 92 जीते और 57 हारे हैं, जिसमें एक टाई और 5 बेनतीजे मैच रहे हैं. 

कैसा रहा हरमनप्रीत का करियर?

साल 2009 में हरमनप्रीत कौर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला था. उन्होंने अब तक 8 टेस्ट में 304 रन बनाए हैं. 164 वनडे मैचों में 4541 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, 210 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4346 रन ठोके हैं, जिसमें 1 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement