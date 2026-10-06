एक वर्ल्ड कप-चार एशिया कप और लगातार दो गोल्ड, हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान अपने नाम की कई उपलब्धियां

Harmanpreet Kaur Captaincy Records: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ दी है, जिसकी जानकार उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया है. 37 साल की दिग्गज खिलाड़ी अभी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी. हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं. पिछले साल हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी करते हुए भारत को पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. हाल ही में हरमन ने भारत को एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल दिलाया. हरमनप्रीत ने भारतीय क्रिकेट को काफी आगे बढ़ाया है और कई उपलब्धियां अपने नाम की है. बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान दोनों में ही हरमनप्रीत के काफी दमदार आंकड़े हैं.

मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान तिया है, लेकिन बतौर खिलाड़ी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे. हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज, मैं सभी फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं. ये कोई आसान फैसला नहीं है. इसमें सालों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल हैं, जो मेरी बाकी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे. मैंने इस टीम और इंडियन विमेंस क्रिकेट को सब कुछ दिया है, खून, पसीना, समय और कई बार, अपने खेल और पर्सनल एम्बिशन का एक हिस्सा. ऐसे पल भी आए, जब मुझे निजी प्रदर्शन, विकास और जो मैं चाहती थी, उसे एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मेरा मानना था कि टीम को पहले रखना चाहिए."

हरमनप्रीत ने कब किया था बतौर कप्तान डेब्यू?

37 साल की हरमनप्रीत ने 2012 में अस्थायी तौर पर कप्तानी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर साल 2016 में उन्होंने भारतीय टीम की परमानेंट कमान संभाली. पिछले 10 सालों में हरमनप्रीत ने काफी कप्तानी के अलावा बतौर खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन किया है. उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहला आईसीसी इवेंट वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता था. उन्होंने भारत को महिला टी20 एशिया कप, एशियन गेम्स में लगातार 2 बार गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जिताने में मदद की थी. 37 साल की हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान भारतीय टीम को पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 में कप्तानी की है.

वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली बनी पहली भारतीय कप्तान

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम किया था. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को पहली बार वनडे खिताब दिलाया था. इससे पहले भारत ने कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता था. महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली कप्तान ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज शेरोन ट्रेड्रिया हैं, जिन्होंने 1978 और 1982 लगातार दो खिताब जीते हैं. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने 1997 और 2005 में खिताब जीता था.

हरमनप्रीत ने बतौर कप्तान कब और कौनसा जीता खिताब?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अलावा हरमनप्रीत कौर ने अपनी कप्तानी में चार बार एशिया कप का खिताब जीता है. साल 2012 में पहली बार बतौर कप्तान हरमनप्रीत ने एशिया कप जीता था. उसके बाद साल 2026 में आखिरी बार एशिया कप का खिताब जीता है. वहीं, एशियन गेम्स में लगातार दो बार गोल्ड भी जीता है. इतना ही नहीं, हरमनप्रीत कौर ने एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया है.

हरमनप्रीत ने जीते 7 बड़े खिताब

एशिया कप 2012

एशिया कप 2016

एशियन गेम्स 2023

एशिया कप 2022

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025

एशिया कप 2026

एशियन गेम्स 2026

बतौर खिलाड़ी हरमनप्रीत ने अपने नाम की ये रिकॉर्ड्स

महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला भारतीय कप्तान.

2017 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की खेली.

2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शतक ठोका और ऐसा करने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी.

टी20 इंटरनेशनल में 200 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी हैं.

फरवरी 2026 में हरमन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 382 मैच पूरे किए थे और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी थीं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं.

2017 में हरमनप्रीत को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

2026 में उन्हें पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

बतौर कप्तान कितने मैच जीते और हारे?

हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान 211 मुकाबलों में टीम इंडिया की अगुवाई की है. इस दौरान उन्होंने 126 मैच जीते और 77 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, 2 मैत टाई रहे और 6 मैच बेनतीजे रहे. उन्होंने टेस्ट में 5 मैचों में कप्तानी करते हुए 4 जीते और 1 हारा मैच हारा है. वहीं, वनडे में 2013 से लेकर 2026 तक 51 मैचों में 30 जीते और 19 हारे हैं और साथ ही 1 टाई और 1 बेनतीजा रहा है. इसके अलावा, 2012 से लेकर 2026 तक टी20 में 155 मैचों में 92 जीते और 57 हारे हैं, जिसमें एक टाई और 5 बेनतीजे मैच रहे हैं.

कैसा रहा हरमनप्रीत का करियर?

साल 2009 में हरमनप्रीत कौर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला था. उन्होंने अब तक 8 टेस्ट में 304 रन बनाए हैं. 164 वनडे मैचों में 4541 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, 210 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4346 रन ठोके हैं, जिसमें 1 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.