भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले दुबई में खेल रही है. भारत ने अपने पहले 2 मैच में जीत दर्ज की है. जिसमें पहले बांग्लादेश को शिकस्त दी और फिर पाकिस्तान को बड़ी आसानी से धुल चटा दी. इन दोनों जीत के साथ भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है.

इससे ठीक पहले भारत के कई क्रिकेटरों का एक इंटरव्यू लिया गया. जिसमें हार्दिक पांड्या सहित कई क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया है. इस इंटरव्यू में क्रिकेटरों के फोन से जुड़े सवाल पूछे गए. जिसमें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बड़ा खुलासा कर दिया.

हनुमान चालीस पर दिया बड़ा बयान

स्टार स्पोर्ट्स ने अपने एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया है. जिसमें हार्दिक, अय्यर, मोहम्मद शमी और जडेजा दिखाई दे रहे हैं. हार्दिक से जब उनके फोन के वॉलपेपर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिखाई की उनकी और बेटे अगस्त्य की फोटो है.

