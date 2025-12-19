India vs South Africa Highlights 5th T20I: हार्दिक और तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी! अफ्रीका को हराकर भारत ने 3-1 से जीती सीरीज

क्रिकेट
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 3-1 से अपने कब्जे में कर ली और घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का मौका दिया.
मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए सही साबित नहीं हुआ. भारतीय ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पावरप्ले में तेजी से रन जोड़े और अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया.
हालांकि, शुरुआती तेज रन रफ्तार के बाद भारत ने लगातार विकेट गंवाए, जिससे एक समय पर टीम का स्कोर लड़खड़ाता नजर आया. ऐसे हालात में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और फिर तेज रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. तिलक वर्मा ने शानदार स्ट्रोक्स के साथ तेज अर्धशतक जड़ा, जबकि हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. दोनों की साझेदारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 231 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 232 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा.
विशाल स्कोर का पीछा करते वक्त एक समय दक्षिण अफ्रीका मैच पर हावी नजर आ रहा था. क्विंटन डी कॉक और ब्रेविस की आक्रामक साझेदारी ने 10 ओवर में स्कोर 118 तक पहुंचा दिया. तभी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंपी. बुमराह ने डी कॉक को चलता कर दक्षिण अफ्रीका की लय तोड़ दी. इसके बाद टीम ने महज 15 रन में चार विकेट गंवा बैठी. वरुण चक्रवर्ती ने भी असरदार गेंदबाजी की, लेकिन बुमराह का किफायती स्पेल भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बना.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में नजर आई. खासतौर पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके और अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. अंत में साउथ अफ्रीका निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और भारत ने 30 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.
