मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार की रात रोमांचक मुकाबला खेला गया. जिसमें बारिश से बाधित मैच में गुजरात ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली. वही इस मैच में आशीष नहेरा और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने एक्शन लिया है.

हार्दिक इस सीजन में दूसरी बार स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए. वही नेहरा को मुकाबले के दौरान खेल भावना का उल्लंघन करने का मुजरिम पाया गया. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी सबके साथ साझा की है.

हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 में दूसरी बार स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए. जिसकी वजह से उन पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

🚨Fines for Gujarat Titans and Mumbai Indians 🚨



- Ashish Nehra fined 25% of his match fee and handed 1 demerit point



- Hardik Pandya fined 24 lacs



- Mumbai Indians playing team fined 6 lacs or 25% of match fee, whichever is lesser #MIvGT #MIvsGT pic.twitter.com/Gb1Wtr9uGa