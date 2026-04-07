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GT vs DC Pitch Report: दिल्ली में रनों की बारिश या गेंदबाज उड़ाएंगे गिल्लियां? जानें कैसा रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज!

GT vs DC Pitch Report: IPL 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन्स की टीम आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

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Anil

Updated : Apr 07, 2026, 05:25 PM IST

GT vs DC Pitch Report: दिल्ली में रनों की बारिश या गेंदबाज उड़ाएंगे गिल्लियां? जानें कैसा रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का मिजाज!
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GT vs DC Pitch Report: IPL 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन की टीम आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली ने अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था, जिसमें उसे जीत मिली थी. इस सीजन में दिल्ली अब तक अपने सभी मैच जीत चुकी है, जबकि गुजरात अभी तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है. GT के लिए दिल्ली को उसके घर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है.  लेकिन इस मैच में पिच और टॉस दोनों बहुत अहम रहने वाले हैं. मैच से पहले ये जानना जरूरी है कि पिच बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार होगी या गेंदबाजों के लिए, क्योंकि इसी से मैच का नतीजा तय हो सकता है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. यहां की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाज  आसानी से रन बना लेते हैं और बड़े शॉट खेलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती. इसी कारण इस मैदान पर अक्सर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, साथ क्रिकेट फैंस को चौके-छक्कों की भरपूर बारिश देखने को मिलती है.

GT vs DC के हेड टू हेड रिकॉर्ड

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो IPL में गुजरात और दिल्ली के बीच अब तक मुकाबला काफी टक्कर का रहा है. दोनों टीमों के बीच कुल 7 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें गुजरात की टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली की टीम 3 मैच जीतने में सफल रही है.

दिल्ली का मौसम 

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली, नोएडा और पूरे NCR में मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मैच वाले दिन यानि 8 अप्रैल को दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच तेज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, और फिर शाम से रात के बीच हल्की बारिश होने के आसार हैं.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स 

अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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