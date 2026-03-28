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'काम और पर्सनल लाइफ के लिए टी20 लीग ठुकरा दी...' IPL 2026 से पहले जोस बटलर ने किया बड़ा खुलासा

Jos Buttler: आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने खुलासा किया है कि टी20 लीग का ऑफर भी ठुकरा चुके हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 28, 2026, 07:57 PM IST

'काम और पर्सनल लाइफ के लिए टी20 लीग ठुकरा दी...' IPL 2026 से पहले जोस बटलर ने किया बड़ा खुलासा

Jos Buttler

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आईपीएल 2026 से पहले गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि काम और पर्सनल लाइफ की वजह से टी20 क्रिकेट लीग का ऑफर भी ठुकरा दिया था. गुजरात से पहले बटलर राजस्थान के लिए खेला करते थे, लेकिन पिछले सीजन से बटलर गुजरात की टीम का हिस्सा है. जीटी अपना पहला मैच 31 मार्च को पंजाब के खिलाफ खेलेगी. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि बटलर ने क्या कहा है.

देश या फ्रेंचाइजी के सवाल पर क्या बोले बटलर 

पीटीआई से बात करते हुए गुजरात टाइटंस के जोस बटलर से सवाल पूछा गया कि क्या वो ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, जहां उन्हें फ्रेंचाइजी और देश में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है? इस पर बटलर ने कहा, "मैं जहां खेल रहा हूं, वहीं पर अपना पूरा ध्यान लगा रहा हूं. मेरे सामने जो है,उसे देखता हूं और उसी के हिसाब से खेलता हूं. निश्चित रूप से अभी आईपीएल ही सबसे अहम है. कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने करियर में किस मोड़ पर हूं? मेरे लिए क्या जरूरी है?"

बटलर ने आगे कहा, "मैं इंग्लैंड के लिए सिर्फ सफेद गेंद का क्रिकेट खेलता हूं. इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक ऐसा कैलेंडर है, जिसे मैं काफी अच्छे से संभाल सकता हूं. फ्रेंचाइजी से जुड़े कामों के साथ-साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें मैंने घर पर समय बिताने के लिए ठुकरा दिया है. क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. मुझे अपनी ऊर्जा और रिश्तों को बनाए रखने की जरूरत है."

टी20 लीग को लेकर बटलर ने कहा, "जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर भी है कि वो इतने अनुशासित हों कि कभी-कभी किसी चीज के लिए मना भी कर सकें. ये बहुत आसान है. इतना ज्यादा क्रिकेट है, इतने ज्यादा मौके हैं. मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप अपनी टीम के लिए खेलने जाते हैं. चाहे वो इंटरनेशनल हो या फ्रेंचाइजी तो आपको अपने खेल के शिखर पर होना चाहिए."

शुभमन गिल को लेकर क्या बोले बटलर

जोस बटलर ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे शुभमन के साथ काम करके बहुत मजा आया. वो बहुत ही सच्चे इंसान हैं. मुझे पूरा यकीन है कि पिछले एक साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. खासकर गुजरात टीम की कप्तानी करते हुए. अब वो भारतीय टीम के कप्तान हैं. इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने इस दौरान बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी."

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