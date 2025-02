रणजी ट्रॉफी 2024-25 अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है. जहां केरल और गुजरात के मैच में कन्कशन सब्स्टीट्यूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल गुजरात ने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की जगह तेज गेंदबाज हेमंग पटेल को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर लिया.

जिसपर केरल के कप्तान जलज सक्सेना नाराज नजर आए. इससे पहले भारत और इंग्लैंड के टी20 मैच में कन्कशन सब्स्टीट्यूट को लेकर बवाल मचा था. जिसमें शिवम दूबे की जगह हर्षित राणा की जगह रिप्लेस किया गया था. जिसपर जोस बटलर ने सवाल खड़े किए थे. आइए जानें क्या है पूरा मामला.

जलज सक्सेना ने दिखाई नाराजगी

रवि बिश्नोई की जगह हेमंग पटेल को मौका मिला था. जिसके बाद वो गुजरात के लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे. जिसपर केरल के खिलाड़ी जलज सक्सेना ने अंपायर से नाराजगी जताई.

Might not impact Gujarat as much in the remainder of this game but Ravi Bishnoi has been ruled out of the match with a concussion during fielding yesterday. Seamer Hemang Patel has taken his spot in the XI. #RanjiTrophy pic.twitter.com/ppui3c1QSz