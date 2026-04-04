GT vs RR Highlights: रोमांचक मुकाबले में राजस्थान की जीत, 6 रनों से फतह किया गुजरात का किला

GT vs RR Highlights: आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरआर ने 6 रनों से जीत लिया है.

आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरआर ने 6 रनों से जीत लिया है. इस मैच में राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल ने 75 रनों की तूफानी पारी खेली और फिर गेंदबाजी में रवि बिश्नोई ने 4 विकेट चटकाए. आरआर ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में गुजरात 204 रन ही बना सकी. इसके साथ ही आरआर ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है, जबकि जीटी की टीम ने लगातार दूसरी हार का सामना किया है.

गुजरात को मिला था 211 रनों का लक्ष्य

गुजरात के सामने 201 रनों का टारगेट था, जिसकी पीछा करने उतरी टीम ने शानदार शुरुआत दी. टीम का पहला विकेट 78 रनों पर गिरा. लेकिन फिर टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 204 रन ही बना सकी. टीम के लिए साई सुदर्शन ने 44 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली. लेकिन उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

इसके अलावा टीम के लिए राशिद खान ने 16 गेंदों में 24 और कगिसो रबाडा ने 16 गेंदों में 23 रनों की नाबाद पारी खेली. हालांकि रबाडा और राशिद अपने बल्ले से खेल को आखिरी तक ले गए. लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. कुमार कुशाग्रा 18, जोस बटलर 26, ग्लेन फिलिप्स 3, वाशिंगटन सुंदर 4, राहुल तेवतिया 12, शाहरुख खान 11 और अशोक शर्मा शून्य रन बना सके.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

राजस्थान के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे और रियान पराग ने 1-1 विकेट लिया. वहीं गुजरात के लिए कगिसो गबाडा ने 2 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 1-1 विकेट लिया है.

ऐसी रही राजस्थान की पारी

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए हैं. टीम के लिए ध्रुव जुरेल ने 42 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली. इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 51 रन, वैभव सूर्यवंशी 31, रियान पराग 8, शिमरोन हेटमायर 18, डेनोवन फरेरा 1, रवींद्र जडेजा नाबाद 7 और जोफ्रा आर्चर नाबाद 1 रन बना सके.

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