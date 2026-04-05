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GT vs RR: इस प्रदर्शन से चयनकर्ता उन्हें... तुषार देशपांडे को लेकर पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने दिया बड़ा बयान

GT vs RR: गुजरात को आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए थे, लेकिन आरआर के स्टार गेंदबाज तुषार देशपांडे ने पूरा मैच पलट दिया, जिसके बाद पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 05, 2026, 03:40 PM IST

GT vs RR: इस प्रदर्शन से चयनकर्ता उन्हें... तुषार देशपांडे को लेकर पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने दिया बड़ा बयान

GT vs RR

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आईपीएल 2026 में बीती रात गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था, जिसे राजस्थान ने 6 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया था. जीटी और आरआर के बीच आईपीएल 2026 में अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला भी रहा. क्योंकि इसमें बार-बार मैच पलट रहा था. इतना ही नहीं गुजरात को आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए थे, लेकिन आरआर के स्टार गेंदबाज तुषार देशपांडे ने पूरा मैच पलट दिया, जिसके बाद पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.   

पूर्व दिग्गज ने तुषार पर दिया बड़ा बयान

आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने वाले तुषार देशपांडे को लेकर पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर बहुत बढ़िया था. उन्होंने दबाव में एकदम सही यॉर्कर डालीं. राशिद खान जैसे खिलाड़ी को बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया. एक गेंदबाज के लिए इतने अधिक दबाव वाली स्थिति में शांत रहना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं. लेकिन ये पक्का करना कि बिना दबाव महसूस किए योजना को सही तरीके से लागू किया जाए. ये बहुत कम दिखने वाला हुनर ​​है."

भारतीय सिलेक्टर्स की नजरे रहेंगी- स्टेन

स्टेन ने आगे कहा, "तुषार ने चार परफेक्ट यॉर्कर डालीं. फिर उन्होंने अपनी लाइन बदली और लेंथ गेंद डाली और ऐसा करके उन्होंने राशिद खान को बड़ा शॉट मारने के लिए उकसाया और वो बाउंड्री पर कैच दे बैठे. तुषार देशपांडे ने निडर गेंदबाजी की और ये प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि भारतीय चयनकर्ता इस आईपीएल सत्र में उनसे नजरें नहीं हटाएंगे."

ऐसा रहा जीटी-आरआर मैच

राजस्थान ने पहले बल्लेबाज करते हुए 20 ओवरों में 210 रन बनाए थे. टीम के लिए ध्रुव जुरेल 75 रन और यशस्वी जायसवाल ने 55 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में गुजरात 20 ओवरों में 204 रन ही बना सकी. टीम के लिए साई सुदर्शन ने 73 रनों की पारी खेली. लेकिन उनकी ये पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. अंत में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने बल्ले से खूब लड़ाई की और जीतने की हर मुमकिन कोशिश की. लेकिन रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

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