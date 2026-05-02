GT vs PBKS Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है अहमदाबाद कि पिच

GT vs PBKS Pitch Report: आईपीएल 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. गुजरात की टीम अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रही है, वहीं पंजाब अपना पिछला मैच हारकर आ रहा है. लेकिन जीटी और पीबीकेएस का ये मैच रोमांचक हो सकता है. क्योंकि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तगड़ी फॉर्म हैं. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अहमदाबाद की पिच कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा रहता है.

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर खेले गए आखिरी 5 टी20 मैचों में तीन बार टारगेट डिफेंड करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा सकता है.

GT vs PBKS के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पंजाब ने 4 मुकाबले जीते हैं और गुजरात ने 3 मुकाबले अपने नाम किया है. हालांकि आंकड़ों के हिसाब से पंजाब का पलड़ा भारी है. लेकिन इस बार भी दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला खेले जाने की उम्मीद है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

गुजरात- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

पंजाब किंग्स- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

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