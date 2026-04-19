GT vs MI Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाजों का बजेगा डंका, जानें कैसी है अहमदाबाज की पिच

GT vs MI Pitch Report: आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच सोमवार 20 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच सोमवार 20 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. एमआई ने इस सीजन लगातार 4 मुकाबले गए हैं और 5 मैच में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है. वहीं जीटी ने 5 मैचों में से 3 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि एमआई को जीत की तलाश है और जीटी को टीम कड़ी टक्कर भी देनी वाली है. लेकिन गुजरात को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. आइए जानते हैं कि अहमदाबाद की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा देती है.

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं. इस मैदान पर कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. पिछले सीजन 9 मैचों में से 7 मैच पहले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं. अब तक इस सीजन दो मैच खेले गए हैं, जिसमें एक टीम ने रनों का पीछा करते हुए मैच जीता और एक टीम ने टारगेट चेज किया था.

GT vs MI हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें गुजराट ने 5 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई ने ,सिर्फ 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. आंकड़ों के हिसाब से गुजरात का पलड़ा मुंबई पर भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

मुंबई- हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

गुजरात- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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