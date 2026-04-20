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Tilak Verma Century: गुजरात के खिलाफ तिलक ने जड़ा अपना पहला आईपीएल शतक, ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

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Tilak Verma Century: गुजरात के खिलाफ तिलक ने जड़ा अपना पहला आईपीएल शतक, ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

Tilak Verma Century: गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली है और इस पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 20, 2026, 09:46 PM IST

Tilak Verma Century: गुजरात के खिलाफ तिलक ने जड़ा अपना पहला आईपीएल शतक, ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

Tilak Verma Century

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आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में एमआई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 199 रन बनाए हैं. इस मैच में तिलक वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली है और इस पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं. इसके साथ ही तिलक एमआई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. तिलक का ये शतक काफी यादगार होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक बनाया है. 

तिलक वर्मा ने ठोका शतक

गुजरात टाइंटस के खिलाफ तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रनों की पारी खेली है. इस पारी के बदौलत एमआई ने एक सम्मानजनक स्कोर भी बनाया है. क्योंकि टीम ने सिर्फ 94 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिया था. तिलक के अलावा नमन धीर ने 45 रन बनाए और बाकी अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. 

आईपीएल पारी में डेथ ओवरों में एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन (16-20)

  • 71 (22) - क्विंटन डी कॉक बनाम केकेआर, नवी मुंबई 2022
  • 69 (21) - टिम डेविड बनाम सीएसके बेंगलुरु, 2026*
  • 68 (20) - आंद्रे रसेल बनाम सीएसके, चेन्नई, 2018
  • 67 (23) - ऋषभ पंत बनाम एसआरएच, दिल्ली, 2018
  • 65 (24) - एबी डिविलियर्स बनाम केकेआर, शारजाह, 2020
  • 65 (18) - तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026*

आईपीएल में एमआई के लिए सबसे तेज शतक

  • 45 - तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026
  • 45 - सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2008
  • 47 - कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2023
  • 49 - सूर्यकुमार बनाम जीटी, वानखेड़े, 2023

एमआई बनाम जीटी के लिए शतक

  • 103* (49) - सूर्यकुमार, वानखेड़े, 2023
  • 101* (45) - तिलक वरामा, अहमदाबाद, 2026

ऐसी रही मुंबई इंडियंस की पारी

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए हैं. टीम के लिए तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नमन धीर ने 45 रन बनाए. क्विंटन डिकॉक 13, दानिश मलेवार 2, सूर्यकुमार यादव 15, हार्दिक पांड्या 15 और शरफेन रदरफोर्ड नाबाद 1 रन बना सके. 

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