Tilak Verma Century: गुजरात के खिलाफ तिलक ने जड़ा अपना पहला आईपीएल शतक, ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

क्रिकेट
Tilak Verma Century: गुजरात टाइटंस के खिलाफ तिलक वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली है और इस पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं.
आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में एमआई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 199 रन बनाए हैं. इस मैच में तिलक वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली है और इस पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं. इसके साथ ही तिलक एमआई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. तिलक का ये शतक काफी यादगार होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक बनाया है.
तिलक वर्मा ने ठोका शतक
गुजरात टाइंटस के खिलाफ तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रनों की पारी खेली है. इस पारी के बदौलत एमआई ने एक सम्मानजनक स्कोर भी बनाया है. क्योंकि टीम ने सिर्फ 94 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिया था. तिलक के अलावा नमन धीर ने 45 रन बनाए और बाकी अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं.
आईपीएल पारी में डेथ ओवरों में एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन (16-20)
आईपीएल में एमआई के लिए सबसे तेज शतक
एमआई बनाम जीटी के लिए शतक
ऐसी रही मुंबई इंडियंस की पारी
मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए हैं. टीम के लिए तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. इसके अलावा नमन धीर ने 45 रन बनाए. क्विंटन डिकॉक 13, दानिश मलेवार 2, सूर्यकुमार यादव 15, हार्दिक पांड्या 15 और शरफेन रदरफोर्ड नाबाद 1 रन बना सके.
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