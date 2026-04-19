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मिडिल ऑर्डर पर बाहर काफी चर्चा है, लेकिन हम... MI मैच से पहले GT के कोच ने मध्यक्रम बल्लेबाजी पर दिया बड़ा बयान

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मिडिल ऑर्डर पर बाहर काफी चर्चा है, लेकिन हम... MI मैच से पहले GT के कोच ने मध्यक्रम बल्लेबाजी पर दिया बड़ा बयान

GT Assistants Coach on Middle Order Batter: आईपीएल 2026 के बीच गुजरात टाइटंस की टीम का मिडिल ऑर्डर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसपर कोच ने बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 19, 2026, 09:35 PM IST

मिडिल ऑर्डर पर बाहर काफी चर्चा है, लेकिन हम... MI मैच से पहले GT के कोच ने मध्यक्रम बल्लेबाजी पर दिया बड़ा बयान

GT Assistants Coach on Middle Order Batter

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आईपीएल 2026 में 30वां गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच सोमवार को खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले गुजरात के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, आईपीएल 2026 के बीच गुजरात टाइटंस की टीम का मिडिल ऑर्डर को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का टॉप ऑर्डर पर टीम निर्भर है. साई सुदर्शन, जोस बटलर और शुभमन गिल पर टीम की पूरी जिम्मेदारी है. आइए जानते हैं कि जीटी के कोच ने इसको लेकर क्या कहा है. 

जीटी के कोच ने मिडिल ऑर्डर पर दिया बड़ा बयान

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले जीटी के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने कहा, "मुझे पता है कि जीटी के मध्य क्रम को लेकर बाहर काफी चर्चा चल रही है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट हैं." राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के बारे में पूछे जाने पर पार्थिव ने जवाब दिया, "जाहिर है, उन्होंने काम पूरा किया इसलिए, उन्हें जो भी गेंदें मिल रही हैं. वो अपना काम कर रहे हैं. आप अगर रनों की संख्या और स्थिति की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी भी टीम के लिए एक जैसा नहीं होगा."

उन्होंने आगे कहा, "हमारा शीर्ष क्रम शानदार है, हम शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी से बहुत खुश हैं. तेवतिया ने पिछले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और शाहरुख नाबाद रहे. इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है. अगर मैं आपको पिछले साल की बात याद दिलाऊं, जब दिल्ली के खिलाफ हमें एक ओवर में 10 रन चाहिए थे, तब तेवतिया आए और मिचेल स्टार्क की रिवर्स स्विंग होती गेंद पर छक्का लगाया, तो उन्होंने अपना काम बखूबी किया है. यहां तक कि कल भी शाहरुख नाबाद रहे."

गुजरात टाइटंस का फुल स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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