आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में गुजरात ने 7 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में दिल्ली ने गुजरात को 204 रनों का टारगेट दिया था, जिसे जीटी ने पारी के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया और 7 विकेट मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस मैच में जोस बटलर ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली. आईपीएल 2025 की अंक तालिका में गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गई है.

जोस बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 54 गेंदों में 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से नाबाद 97 रनों की पारी खेली. हालांकि वो अपने 8वें आईपीएल शतक से चूंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक बार फिर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है. डीसी के खिलाफ बटलर ने 179 से अधिक के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए.

जोस बटलर ने दुनिया को बता दिया है कि वो आईपीएल के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं. बटलर ने अब तक आईपीएल में 7 शतक बनाए हैं और अगर वो इस पारी अपना शतक पूरा कर लेते, तो वो आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के 8 शतकों की बराबरी कर लेती. लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका और वो नाबाद 97 रन ही बना सकें.

JOS THE BOSS !!!



97* (54) in a pressure chase of 204.

Didn’t get the hundred… but got us the win.🏆



Ice in his veins, Fire in his bat.

Some knocks don’t need triple digits — they need heart.❤️



Take a bow, legend !!!🙌🏻👑🐐#GTvsDC #JosButtler #ChaseMaster pic.twitter.com/km1MpaFP6d