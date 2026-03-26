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मुझे कुछ साबित नहीं करना... IPL 2026 से पहले Shubman Gill ने दिया बड़ा बयान, जानें GT के कप्तान क्यों कहा ऐसा

Shubman Gill on IPL 2026: गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने लीग शुरू होने से पहले एक बड़ा बयान दिया है. गिल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने पर बात की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 26, 2026, 09:34 PM IST

मुझे कुछ साबित नहीं करना... IPL 2026 से पहले Shubman Gill ने दिया बड़ा बयान, जानें GT के कप्तान क्यों कहा ऐसा

Shubman Gill

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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत शनिवार 28 मार्च से होने जा रही है. इस लीग के लिए सभी 10 टीमों ने अपनी कमर कस ली है. इस बीच गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने लीग शुरू होने से पहले एक बड़ा बयान दिया है. गिल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने पर बात की है. आइए जानते हैं कि जीटी के कप्तान ने क्या कुछ कहा है?

गिल ने आईपीएल से पहले दिया बड़ा बयान

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या वर्ल्ड कप में नजरअंदाज किए जाने के बाद कुछ साबित करना है? तो इसपर गिल ने कहा, "पिछले तीन-चार सीजन को देखें, तो मुझे लगता है कि आईपीएल में मेरे सबसे ज्यादा रन हैं. इस सीजन में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है. पिछले चार साल में हमने टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है और मैंने एक बल्लेबाज के रूप में भी अच्छा किया है.

उन्होंने आगे कहा, "मुझे वही करना है, जो मैं पिछले चार साल से कर रहा हूं. टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अगर हम ऐसा करते रहे, तो निश्चित रूप से हम एक बार फिर ट्रॉफी जीतेंगे." बता दें कि गिल आईपीएल में लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्होंने पिछले सीजन में 650 रन, उससे पहले 426 रन और 2023 में 890 रन बनाए थे.

एक बार चैंपियन बन चुकी है गुजरात

गुजरात टाइटंस की टीम ने साल 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. गुजरात ने अपने पहले सीजन में ही खिताब जीता था. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात ने आईपीएल 2022 का टाइटल अपने नाम किया था. 2008 में राजस्थान डेब्यू सीजन में खिताब जीतने वाली टीम बनी थी और अब गुजरात ऐसा करने वाली दूसरी टीम बन गई है. 

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