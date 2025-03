आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है. जिसकी तैयारी में सभी टीमें जुटी हुई हैं. इसी बीच स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने आईपीएल चेयरमैन को एक लेटर लिखा है. जिसमें मैचों दौरान स्टेडियम में शराब और तंबाकू के प्रचार पर रोक के लिए पत्र है.

इस लेटर में लिखा गया है कि भारत में इस समय बड़ी तेजी से बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही है. जिसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू और शराब है. भारत में शराब से हर साल 14 लाख लोगों की मौत होती है.

आईपीएल के सीजन में हर राज्य के स्टेडियम तंबाकू और शराब के एड से पट जाते हैं. जिसका विरोध पहले ही हो चुका है. लेकिन पहली बार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने इसपर रोक लगाने के लिए आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल को लेटर लिखा है.

