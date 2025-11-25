Hardik Pandya Update: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, हार्दिक पांड्या इस दिन करेंगे मैदान पर वापसी; खेलेंगे ये टूर्नामेंट

Hardik Pandya Update: हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से चोट के चलते मैदान से बाहर चल रहे हैं. एशिया कप 2025 में उन्हें चोट आई थी, जिसके बाद से वो रिकवरी कर रहे हैं. इस बीच भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है.

Hardik Pandya Update: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से चोट के चलते मैदान से बाहर चल रहे हैं. एशिया कप 2025 में उन्हें चोट आई थी, जिसके बाद से वो रिकवरी कर रहे हैं. इस बीच भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है. दरअसल, हार्दिक पांड्या जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं. इस घरेलू टूर्नामेंट में हार्दिक खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि उनकी नजरे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर होंगी, जिससे पहले वो पूरी तरह फिट होना चाहिए. आइए जानते हैं कि वो कौनसा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं और कब वापसी होगी.

इस दिन वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या

चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पंड्या पर बुधवार से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में सभी की नजरें होंगी. हार्दिक ने सितंबर में एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. 2026 फरवरी-मार्च में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक सिर्फ टी20 प्रारूप ही खेलेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित करने का उनके पास ये टूर्नामेंट ही एक मौका है. सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और लखनऊ में खेला जायेगा. शार्दुल ठाकुर की कप्तानी वाली मुंबई टीम गत चैम्पियन के तौर पर उतरेगी. बड़ौदा की टीम 8 दिसंबर तक सात ग्रुप मैच खेलेगी और मुख्य कोच मुकुंद परमार को पंड्या के अधिकांश मैचों में खेलने की उम्मीद है.

परमार ने कहा, हार्दिक पांड्या अभी टीम से जुड़ा नहीं है. लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अधिकांश मैच खेलेगा. उसकी मौजूदगी से टीम का मनोबल बढेगा. कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मुंबई के लिए अधिकांश ग्रुप मैच खेलेंगे. शिवम दुबे भी मुंबई टीम का हिस्सा है. वहीं स्पिनर वरूण चक्रवर्ती को तमिलनाडु का कप्तान बनाया गया है, जो ग्रुप चरण में खेलेंगे. केरल के कप्तान संजू सैमसन भी ग्रुप चरण में नजर आयेंगे.

एक समय भारतीय क्रिकेट में भविष्य का सितारा माने जा रहे पृथ्वी शॉ को पिछले साल नीलामी में किसी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा था. अब वो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं. वो भी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी का दावा ठोकना चाहेंगे. नीतिश राणा दिल्ली की कप्तानी करेंगे. असम के कप्तान रियान पराग और मध्यप्रदेश के वेंकटेश अय्यर की नजरें भी बेहतर प्रदर्शन पर होंगी. अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.