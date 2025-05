पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ युजवेंद्र चहल के बिना खेलना पड़ा. जिसका नुकसान पंजाब ने दिल्ली के खिलाफ झेला. उनकी जगह प्रवीण दूबे को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया था. जो काफी महंगे साबित हुई थे. मगर प्लेऑफ से पहले पंजाब के लिए अच्छी खबर सामने आई है.

युजवेंद्र चहल ऊंगली की चोट के कारण लगातार दूसरे आईपीएल मैच से बाहर हैं लेकिन प्लेआफ से पहले उनके फिट होने की उम्मीद है. पंजाब किंग्स ने चहल पर 18 करोड़ रूपये खर्च किये थे. जिससे वह आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे स्पिनर बने.

वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी लीग मैच नहीं खेल सक. इससे पहले शनिवार को वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी नहीं खेल पाये थे. बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि उनकी ऊंगली में चोट है. लेकिन वह प्लेआफ तक फिट हो जायेंगे. जोकि पंजाब किंग्स के लिए अच्छी खबर है.

🚨 GOOD NEWS FOR PUNJAB KINGS 🚨 [Bharat Sharma from PTI]



Yuzvendra Chahal will be available for IPL Playoffs, currently he is recovering from a finger injury. pic.twitter.com/KE1BO2Tt3c