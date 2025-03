भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है. जिसके पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. जिस गेंदबाज ने भारत को लीग मैच में खूब परेशान किया था. उसके फाइनल से बाहर होने की संकेत मिल रहे है. न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल झटके थे. उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान कंध में चोट लग गई थी. हालांकि इसके बाद हेनरी ने 2 ओवर गेंदबाजी की थी. लेकिन न्यूजीलैंड के हेड कोच के मुताबिक फाइनल में उनके खेलने पर अभी संशय बना हुआ है.

सेमीफाइनल में फील्डिंग के दौरान मैट हेनरी ने ड्राइव लगाई थी. जिस दौरान उनका कंधा घायल हो गया था. मैच के बाद कप्तान मिचेल सैटनर ने उनके फाइनल में खेलने की उम्मीद जताई थी. मगर हेड कोच गैरी स्टीड ने हेनरी की उपलब्धता पर कोई जवाब नहीं दिया है. हेड कोच ने कहा कि मैच के बाद हेनरी के स्कैन करवाए गए हैं. मगर हमें उसकी स्थिति के बारे में पूरा अंदाजा नहीं है. लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे. हेनरी के बाहर होने पर ये न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका होगा.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ मुकाबले में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने शानदार प्रदर्शन किया था. उनके खाते में 5 विकेट आई थी. जिसने भारत की कमर काफी हद तक तोड़ दी थी.

