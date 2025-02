भारत के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेट के मैदान पर अपने गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. वो टीम इंडिया के साथ दुबई में खूब मेहनत कर रहे हैं. इसी बीच गंभीर दुबई के एक रेस्तरां में गुलाब जामुन का आंनद लेते हुए पाए गए.

भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है. वही पाकिस्तान के खिलाफ मैच 23 फरवरी को खेला जाना है. गौतम गंभीर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है.

जिसमें वो मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि जिंदगी छोटी सी है, इसमें मिठास लाइए. उनके इस पोस्ट पर भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ियों ने मजे ले लिए हैं.

इरफान और युवराज ने किया रिएक्ट

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के पोस्ट पर युवराज सिंह ने लिखा कि गौतम गंभीर, अगर जिंदगी छोटी सी है. तो तुम्हें भी थोड़ा हंस लेना चाहिए. युवी ने गंभीर के मजे लिए हैं. क्योंकि गौतम को मैदान पर हंसते हुए काफी कम बार देखा गया है.

वही इरफान ने गौतम के पोस्ट पर लिखा कि भाई ये दाल-चावल के बाद है क्या. आपको बता दें कि भारत में कई लोग खाना खाने के बाद मीठा खाना पंसद करते हैं.

भारत ने शुरु किया अभ्यास

भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी में जुट गई है. दुबई में पहुंचकर भारत ने सोमवार को पहला प्रैक्टिस सेशन किया. जिसमें भारत के सारे खिलाड़ी मेहनत करते हुए नजर आए.

