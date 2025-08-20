Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

Asia Cup 2025: शुभमन गिल कैसे बन गए टीम इंडिया के उपकप्तान? इस दिग्गज ने सिफारिश से ऐसा हुआ है.

एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेलेगी. इस टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. लेकिन सवाल ये है कि अक्षर पटेल से अचानक उपकप्तानी लेकर गिल को कैसे दे दी गई. अब रिपोर्ट आई है कि गिल को उपकप्तान बनाने के लिए पूर्व दिग्गज ने सिफारिश की थी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल पहले उपकप्तानी के दावेदार नहीं थे. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने गिल को आने वाले समय का लीडर बताते हुए उपकप्तानी सौंपने की मांग की थी. गंभीर के समर्थन के बाद ही बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इसपर सहमति जाहिर की थी. हालांकि उसके बाद ही गिल को कप्तानी मिली है .

अय्यर समेत ये दिग्गज को किया गया नजरअंदाज

बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ऋतुरात गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा समेत कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया है. हालांकि श्रेयस अय्यर अहम खिलाड़ियों में से एक हैं, जो टीम का मीडिल ऑर्डर संभालते हैं. अय्यर आईपीएल 2025 में तगड़ी फॉर्म में थे और खूब रन बना रहे थे. लेकिन उनके टीम में शामिल न किए जाने के बाद पूरा क्रिकेट जगत हैरानी में है.

टीम इंडिया कब खेलेगी पहली मैच

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया को अपना पहला मैच 10 सितंबर को खेलना है. भारत अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेलेगा. उसके बाद अपना दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा. टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर को हो रहा है और इसका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी- प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल.

