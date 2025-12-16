IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sold and Unsold Players List in IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 नीलामी पूरी हो गई है और सभी टीमों ने अपने-अपने स्लॉट पूरे कर लिए हैं. ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. आप यहां सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 16, 2025, 10:00 PM IST

आईपीएल 2026 नीलामी पूरी हो गई है और सभी टीमों ने अपने-अपने स्लॉट पूरे कर लिए हैं. ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. कैमरून ग्रीन से लेकर मथीश पथिराना तक कई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है. इतना ही नहीं अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी टीमों ने भारी रकम खर्च की है. आप यहां देख सकते हैं कि कौनसे खिलाड़ी बिके हैं और कौनसे प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं. 

सोल्ड प्लेयर्स

  • डेविल मिलर - बेस प्राइस 2 करोड़ - दिल्ली कैपिटल्स - 2 करोड़ 
  • कैमरन ग्रीन - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - कोलकाता नाइट राइडर्स - Rs 25.20 करोड़
  • वानिंदु हसरंगा - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - LSG - Rs 2 करोड़
  • वेंकटेश अय्यर - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - RCB - Rs 7 करोड़
  • क्विंटन डी कॉक - बेस प्राइस Rs 1 करोड़ - मुंबई इंडियंस - Rs 1 करोड़
  • बेन डकेट - बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये - दिल्ली कैपिटल्स - 2 करोड़ रुपये
  • फिन एलन - बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये - केकेआर - 2 करोड़ रुपये
  • जैकब डफ्फी - बेस प्राइस 2 करोड़ - सोल्ड - आरसीबी 
  • मथीशा पथिराना - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - KKR - Rs 18 करोड़
  • एनरिक नोर्त्जे - बेस प्राइस Rs 2.00 करोड़ - LSG Rs 2 करोड़
  • रवि बिश्नोई - बेस प्राइस 2.00 करोड़ रुपये - राजस्थान रॉयल्स 7.20 करोड़ 
  • अकील हुसैन - बेस प्राइस Rs 2.00 करोड़ - CSK - Rs 2 करोड़
  • औकिब डार - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - दिल्ली कैपिटल्स - 8.40 करोड़ रुपये
  • प्रशांत वीर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - चेन्नई सुपर किंग्स - 14 करोड़ 20 लाख
  • शिवांग कुमार - बेस प्राइस Rs 30 लाख - SRH - Rs 30 लाख
  • कार्तिक शर्मा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - CSK Rs 14.20 करोड़
  • मुकुल चौधरी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - LSG Rs 2.60 करोड़
  • तेजस्वी सिंह - बेस प्राइस Rs 30 लाख - KKR - Rs 3 करोड़
  • अशोक शर्मा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - GT - Rs 90 लाख
  • कार्तिक त्यागी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - KKR - Rs 30 लाख
  • नमन तिवारी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - LSG - Rs 1 करोड़
  • सुशांत मिश्रा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RR - Rs 90 लाख
  • यश राज पुंजा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RR - Rs 30 लाख
  • प्रशांत सोलंकी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - KKR - Rs 30 लाख
  • विग्नेश पुथुर - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RR - Rs 30 लाख
  • पथुम निसानका - बेस प्राइस 75 लाख रुपये - DC - 4 करोड़ रुपये
  • राहुल त्रिपाठी - बेस प्राइस 75 लाख रुपये - KKR - 75 लाख रुपये
  • जेसन होल्डर - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - GT Rs 7 करोड़
  • मैथ्यू शॉर्ट - बेस प्राइस Rs 1.50 करोड़ - CSK - Rs 1.50 करोड़
  • टिम सीफर्ट - बेस प्राइस Rs 1.50 करोड़ - KKR - Rs 1.50 करोड़
  • मुस्तफिजुर रहमान - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - KKR - Rs 9.2 करोड़
  • दानिश मालेवार - बेस प्राइस Rs 30 लाख - MI - Rs 30 लाख
  • अक्षत रघुवंशी - बेस प्राइस Rs 30 लाख - LSG - Rs 2.2 करोड़
  • सात्विक देसवाक - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RCB - Rs 30 लाख
  • अमन खान - बेस प्राइस Rs 30 लाख - CSK - Rs 40 लाख
  • मंगेश यादव - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - RCB - 5.20 करोड़ रुपये
  • सलिल अरोड़ा - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - SRH - 1.40 करोड़ रुपये
  • रवि सिंह - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - RR - 95 लाख रुपये
  • मोहम्मद इज़हार - बेस प्राइस Rs 30 लाख - MI - Rs 30 लाख
  • ओंकार तरमाले - बेस प्राइस Rs 30 लाख - SRH - Rs 30 लाख
  • कूपर कोनोली - बेस प्राइस Rs 2 करोड़ - PBKS - Rs 3 करोड़
  • अमित कुमार - बेस प्राइस Rs 30 लाख - SRH - Rs 30 लाख
  • अथर्व अंकोलेकर - बेस प्राइस Rs 30 लाख - MI - Rs 30 लाख
  • आयुष हिंगे - बेस प्राइस Rs 30 लाख - SRH - Rs 30 लाख
  • क्रेन्स फुलेत्रा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - SRH - Rs 30 लाख
  • सार्थक रंजन - बेस प्राइस Rs 30 लाख - KKR - Rs 30 लाख
  • दक्ष कामरा - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - KKR - 30 लाख रुपये
  • अमन राव - बेस प्राइस 30 लाख रुपये - RR - 30 लाख रुपये
  • प्रवीण दुबे - बेस प्राइस Rs 30 लाख - PBKS - Rs 30 लाख
  • साहिल पारख - बेस प्राइस Rs 30 लाख - DC - Rs 30 लाख
  • बृजेश शर्मा - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RR - Rs 30 लाख
  • जैक एडवर्ड्स - बेस प्राइस Rs 50 लाख - SRH - Rs 3 करोड़
  • ज़कारी फ़ूक्स - बेस प्राइस Rs 75 लाख - CSK - Rs 75 लाख
  • पृथ्वी राज - बेस प्राइस Rs 30 लाख - GT - Rs 30 लाख
  • ल्यूक वुड - बेस प्राइस Rs 75 लाख - GT - Rs 75 लाख
  • विहान मल्होत्रा ​​- बेस प्राइस Rs 30 लाख - RCB - Rs 30 लाख
  • कनिश चौहान - बेस प्राइस Rs 30 लाख - RCB - Rs 30 लाख
  • जॉर्डन कॉक्स 75 लाख आरसीबी
  • लुंगी एनगिडी 2 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स
  • अमन राव 30 लाख आरआर
  • मयंक रावत 30 लाख एमआई
  • साहिल पारख 30 लाख डीसी
  • विशाल निशाद 30 लाख पीबीकेएस
  • ब्रिजेश शर्मा 30 लाख आरआर
  • जैक एडवर्ड्स 3 करोड़ एसआरएच
  • पृथ्वी शॉ 75 लाख दिल्ली कैपिटल्स
  • जैकरी फॉल्क्स 75 लाख सीएसके
  • टॉम बैंथन 2 करोड़ गुजरात
  • एडम मिलने 2 करोड़ राजस्थान
  • कुलदीप सेन 75 लाख राजस्थान
  • विकी ओस्तवाल 30 लाख आरसीबी
  • पृथ्वी राज 30 लाख गुजरात
  • ल्यूक वूड 75 लाख गुजरात
  • काइल जेमीसन 2 करोड़ दिल्ली
  • अथर्व अंकोलेकर 30 लाख एमआई
  • प्राफुल हिंगे 30 लाख एसआरएच
  • क्रैन्स फुलेट्रा 30 लाख एसआरएच

अनसोल्ड प्लेयर्स

  • तस्वीन अहमद
  • डॉन लॉरेंस
  • रिचर्ड ग्लीसन
  • जाय रिचर्डसन
  • तनय त्यागराजन
  • इरफान उमैर
  • कॉनर एस्टरहुइज़न
  • अमित कुमार
  • चिंतल गांधी
  • डैन लेटगन
  • नॉथन स्मिथ
  • विशाल निशाद
  • करण लाल
  • उतर्कश सिंह
  • आयुष वर्तक
  • इजाज सवारिया
  • जिकू ब्राइट
  • मनीशंकर सुरासिंह
  • सलमान नजर
  • मयंक रावत
  • मोहम्मद आसिफ
  • मुरुगम अश्विन
  • तेजस बरोका
  • केसी करियप्पा
  • मोहित राठी 
  • वकार सलामखेल
  • चेतन सेकरिया 
  • कर्ण शर्मा 
  • कुमार कार्तिक्य
  • सदीकुल्लाह अतल
  • सीन एबॉट
  • माइकल ब्रेसवेल
  • डेरिल मिशेल
  • दासुन शनाका
  • अनमोलप्रीत सिंह अनसोल्ड
  • अभिनव तेजरा अनसोल्ड
  • अभिनव मनोहर अनसोल्ड
  • यश ढुल अनसोल्ड
  • आर्य देसाई अनसोल्ड
  • एडन एप्पल टॉम अनसोल्ड
  • माहिपल लोमरोर अनसोल्ड
  • आरएस हंगरगेकर अनसोल्ड
  • विजय शंकर अनसोल्ड
  • तनुष कोटियान अनसोल्ड
  • कमलेश नागरकोटी अनसोल्ड
  • सनवीर सिंह अनसोल्ड
  • रुचित अहिर अनसोल्ड
  • विजय शंकर अनसोल्ड
  • गेराल्ड कोएत्जी अनसोल्ड
  • फजल हक फारूकी अनसोल्ड 
  • स्पेनसर जॉनसन अनसोल्ड
  • महीक्ष तीक्षणा अनसोल्ड
  • मुजीबुर रहमान अनसोल्ड
  • अथर्व तायडे अनसोल्ड
  • दीपक हूडा अनसोल्ड
  • जेमी स्मिथ अनसोल्ड
  • रहमानुल्लाह गुरबाज अनसोल्ड
  • जॉनी बेयरस्टो अनसोल्ड
  • श्रीकर भारत अनसोल्ड
  • गस एटकिंसन अनसोल्ड
  • वियान मल्डर अनसोल्ड
  • जैक मैकगर्क फ्रेजर- अनसोल्ड
  • डेवॉन कॉनवे- अनसोल्ड

