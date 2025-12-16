IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

क्रिकेट
Sold and Unsold Players List in IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 नीलामी पूरी हो गई है और सभी टीमों ने अपने-अपने स्लॉट पूरे कर लिए हैं. ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. आप यहां सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स लिस्ट देख सकते हैं.
आईपीएल 2026 नीलामी पूरी हो गई है और सभी टीमों ने अपने-अपने स्लॉट पूरे कर लिए हैं. ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. कैमरून ग्रीन से लेकर मथीश पथिराना तक कई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है. इतना ही नहीं अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी टीमों ने भारी रकम खर्च की है. आप यहां देख सकते हैं कि कौनसे खिलाड़ी बिके हैं और कौनसे प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
