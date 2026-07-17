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वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स का निधन, जानिए उनके रिकॉर्ड्स

क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक गिने जाने वाले सर गारफ़ील्ड सोबर्स का निधन हो गया है. सोबर्स 1965-72 के बीच सात साल तक वेस्टइंडीज के कप्तान रहे.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 17, 2026, 09:33 PM IST

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स का निधन, जानिए उनके रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स का निधन (फोटो- ANI)

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वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक और सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार, 17 जुलाई को निधन हो गया. वह 89 वर्ष के थे. सर गारफील्ड सोबर्स के निधन की पुष्टि उनके बेटे डैनियल ने की. दस दिन बाद उनका 90वां जन्मदिन था. BCCI ने भी सर गारफ़ील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए BCCI ने कहा, BCCI सर गारफ़ील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त करता है. वे खेल के एक सच्चे आइकन और क्रिकेट के अब तक के सबसे महान ऑल-राउंडरों में से एक थे.उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके गहरे प्रभाव और वैश्विक खेल में उनके अमूल्य योगदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के क्रिकेट समुदाय के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.

 

सर गारफील्ड सोबर्स के कीर्तिमान

खेल के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक सोबर्स ने मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के बीच 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट में 26 शतक और 30 अर्धशतक लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट लिए.  उन्होंने सिर्फ एक वनडे मैच खेला जिसमें एक विकेट लिया. वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे. उन्होंने 1968 में नॉटिंघमशर के लिए खेलते हुए ग्लेमोर्गन के खिलाफ यह कारनामा किया था. 

सोबर्स 1965-72 के बीच सात साल तक वेस्टइंडीज के कप्तान रहे और उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में चौथी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड है. उन्होंने 23 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन बनाए थे. उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए 7,041 से ज़्यादा फ़र्स्ट-क्लास रन बनाए, जिनमें 18 शतक शामिल थे. काउंटी क्रिकेट में उन्होंने 281 विकेट लिए थे. 

बारबाडोस में जन्मे सोबर्स को क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. उन्होंने 20 साल तक वेस्ट इंडीज़ के लिए खेला. उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1954 में आखिरी आखिरी टेस्ट मैच 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.  उनके सम्मान में ICC के 'लीडिंग मेन्स प्लेयर ऑफ़ द ईयर' अवॉर्ड का नाम 'सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी' रखा गया है.  उन्होंने 16 साल की उम्र में फर्स्ट-क्लास और 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. सोबर्स ने 1958-59 के भारत दौरे पर तीन शतक लगाए थे. 

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