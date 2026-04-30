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'एक फॉर्मेट खेलने से लय पर असर...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट कोहली-रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान

Shikhar Dhawan on Ro-Ko: भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 30, 2026, 09:53 PM IST

'एक फॉर्मेट खेलने से लय पर असर...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट कोहली-रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान

Shikhar Dhawan on Ro-Ko

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आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है और ऑरेंज कैप लिस्ट का भी हिस्सा हैं. वहीं रोहित शर्मा ने इस सीजन के पहले मैच में दमदार बैटिंग की थी, लेकिन फिर उसके बाद वो चोटिल हो गए, जिसके बाद टीमसे बाहर चल रहे हैं. दोनों ही दिग्गजों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही इंडियन जर्सी में नजर आए हैं. इस बीच भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने रो-को की जोड़ी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

धवन ने रोहित-विराट पर दिया बयान

शिखर धवन ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, "हां, जब आप इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ एक ही प्रारूप खेलते हैं, तो आपकी लय बिगड़ जाती है. इसलिए खिलाड़ी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक मैच नहीं खेल रहे होते हैं. आप रोहित और विराट की बात कर रहे हैं और वो काफी समझदार खिलाड़ी हैं. ये एक चुनौती है लेकिन वो जानते हैं कि चुनौती को मौकें में कैसे बदलना है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप उनकी फिटनेस देखें तो विराट हमेशा से फिट रहे हैं, लेकिन रोहित ने अपनी फिटनेस में जबरदस्त बदलाव किया है. अब जब 2027 विश्व कप नजदीक है तो उन्हें खेलने के लिए बहुत सारे वनडे मैच मिलेंगे. अगर आप उस समय को देखें जब मैं सिर्फ एक ही प्रारूप का खिलाड़ी बन गया था, तो उस समय लगातार टी20 विश्व कप (2021 और 2022) हो रहे थे और मैं वनडे खेल रहा था, जो कि बहुत कम होते थे. इसलिए रोहित और विराट के लिए मैच की कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बड़ी प्रतियोगिता के लिए अभी काफी समय है."

वैभव को लेकर भी कही बात

धवन ने आगे कहा, "अगर वैभव सीनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके प्रदर्शन को गिना जाना चाहिए, ना कि उसकी उम्र को. हां, वो अभी बच्चा है लेकिन जिस तरह से वो बुमराह और अर्शदीप जैसे गेंदबाजों को इतने बड़े-बड़े छक्के मारता है. वो सच में हैरान करने वाला है. बहुत से बड़े-बड़े खिलाड़ी भी इतनी कम उम्र में वह सब नहीं कर पाए हैं, जो वैभव ने किया है. बेशक, उसका समय जरूर आएगा. उसका समय आना तय है. अगर शीर्ष क्रम अच्छा खेल रहा है, तो आप उन्हें आसानी से बदल नहीं सकते. जब मैं, रोहित और विराट खेल रहे थे तो हमने लगभग एक दशक तक साथ खेला और हमें बदलना आसान नहीं था."

शिखर धवन ने कहा, "ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लेता है. ये थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन अगर मौका आसानी से नहीं मिले तो निराश नहीं होना चाहिए. वैभव को इतनी कम उम्र में ही बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं. जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे कोच कहते थे कि गेंद को जमीन के साथ-साथ मारो लेकिन अब इसका उल्टा होता है. जैसे वैभव का डिफेंस अच्छा है. मैंने उन्हें अपने शरीर के करीब गेंद को रोकते हुए देखा है. तकनीक अच्छी होनी चाहिए लेकिन अलग-अलग प्रारूप में खेलने के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत होती है. ये पता होना चाहिए कि कब अपनी गति बढ़ानी है और कब कम करनी है. ये मैच अभ्यास से आता है. आज की पीढ़ी अपना खेल टी20 के आधार पर बना रही है. इसलिए उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा."

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