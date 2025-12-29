'टेस्ट से पहले उन्हें रणजी में कोचिंग करनी चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने गौतम गंभीर को लेकर दिया बड़ा बयान

गौतम गंभीर टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट में हेड कोच की भुमिका निभा रहे हैं. लेकिन गंभीर कोच बनने के बाद उन्हें आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट में हेड कोच की भुमिका निभा रहे हैं. लेकिन गंभीर कोच बनने के बाद उन्हें आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने टी20 और वनडे में दमदार प्रदर्शन किया है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गंभीर को निशाना हाथ लगी है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर क्लीन स्वीप खाने के बाद गंभीर आलोचकों के निशाने पर आ गए थे. इस बीच पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर मोंटी पनेसर ने गंभीर की कोचिंग पर बड़ा बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

ANI से बात करते हुए मोंटी पनेसर ने कहा, "गौतम गंभीर वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छे कोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कामयाबी मिली है. वो पहले रणजी ट्रॉफी में कोच बन सकते थे और उन्हें कोचों से बातचीत करनी चाहिए थी, जो रणजी में कोचिंग कर चुके हैं. आपको जानना चाहिए था कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए कैसे टीम तैयार की जाती है."

उन्होंने आगे कहा, "अभी टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में काफी कमजोर है और यही सच्चाई है. टीम उतनी मजबूत नहीं है. हालांकि इसमें समय लगेगा, जब आप तीन बड़े खिलाड़ियों को रिटायरमेंट करवाते हैं, तो मुश्किल होता है कि बाकी के खिलाड़ियों को कैसे तैयार रख पाएंगे. वाइट बॉल क्रिकेट में आपको विराट कोहली की कमी बहुत ज्यादा नहीं खलेगी. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जरूर खलेगी. ये साफ दिखता है कि विराट वहां नहीं हैं और टीम का तीव्रता स्लो है."

मोंटी पनेसर ने आगे कहा, "भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं. भारतीय टीम में जो खिलाड़ी टी20 और वनडे में अच्छा कर रहे हैं, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. रणजी ट्रॉफी और भारतीय टेस्ट टीम में बहुत बड़ा अंतर है."

