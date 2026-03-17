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धोनी नंबर-6 पर खेलें या फिर बाहर हों... RCB के पूर्व दिग्गज ने MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान, CSK फैंस नहीं करेंगे पसंद

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धोनी नंबर-6 पर खेलें या फिर बाहर हों... RCB के पूर्व दिग्गज ने MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान, CSK फैंस नहीं करेंगे पसंद

Ex RCB Legends on MS Dhoni: एबी डिविलियर्स ने सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि धोनी नंबर-6 पर खेले या फिर टीम से बाहर हो जाएं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 17, 2026, 06:34 PM IST

धोनी नंबर-6 पर खेलें या फिर बाहर हों... RCB के पूर्व दिग्गज ने MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा बयान, CSK फैंस नहीं करेंगे पसंद

Ex RCB Legends on MS Dhoni

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आईपीएल 2026 की शुरुआती 28 मार्च रविवार से होगी और पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आरसीबी के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि धोनी नंबर-6 पर खेले या फिर टीम से बाहर हो जाएं. हालांकि सीएसके फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. आरसीबी और सीएसके की टीमें हों या फैंस दोनों के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि डिविलियर्स ने धोनी पर क्या कहा है. 

डिविलियर्स ने धोनी पर दिया बयान

आईपीएल 2026 से पहले एबी डिविलियर्स ने सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की रोल को लेकर बात करते हुए कहा, "ये बहुत मुश्किल है और सीधा-सीधा मामला नहीं है. ब्रांड बनने में सालों लगते हैं और सीएसके ने धोनी की शख्सियत के साथ कई सालों में ये साम्राज्य खड़ा किया है, जो हमेशा से वहां मौजूद रहे हैं, जब आप सीएसके का नाम लेते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में धोनी का नाम आता है."

डिविलियर्स ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उनकी भूमिका पूरी तरह से उस ब्रांड को जितना हो सके उतना मजबूत बनाए रखने की रही है. इसीलिए मुझे 8 या 9 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती और ना ही वो पिछले सत्र की तरह कुछ खास कर पा रहे हैं."

नंबर-6 पर बैटिंग करनी होगी- डिविलियर्स

उन्होंने ने कहा, "हम जानते हैं कि वो बल्ले से असरदार हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इतनी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो गलत कारणों से बस टीम में एक जगह भर रहे हैं. उनके लिए अब भी टीम में जगह है, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी के लिए ऊपर आना होगा, कम से कम नंबर 6 पर और कभी-कभी तो 5 या 4 नंबर पर भी बैटिंग करनी होगी."

सैमसन की कप्तानी पर ये बोले डिविलियर्स

डिविलियर्स ने संजू सैमसन को लेकर कहा, "ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन संजू सैमसन कप्तानी संभालने के लिए सही आदमी हैं और इसका श्रेय धोनी को जाता है. क्योंकि वो सही आदमी के आने का इंतजार करते हुए टीम में बने रहे. अगर धोनी खेलते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो खुद पर और अधिक दबाव डालें और उन बड़े पलों को संभालने वाले खिलाड़ी बनें."

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