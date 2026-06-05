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'रोहित को पहले खुद को साबित करना होगा...' पूर्व खिलाड़ी ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

Saba Karim on Rohit Sharma: पूर्व खिलाड़ी सबा करीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि रोहित को वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करना होगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 05, 2026, 04:27 PM IST

'रोहित को पहले खुद को साबित करना होगा...' पूर्व खिलाड़ी ने Rohit Sharma को लेकर दिया बड़ा बयान

Saba Karim on Rohit Sharma

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रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट से संन्याल ले लिया है और अब दोनों दिग्गज सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी, जिसमें रोहित पर पहले ही संदेह बना हुआ है. वहीं, विराट कोहली भी इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. दोनों ही खिलाड़ी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक हर हाल में खेलना चाहते हैं, जिसे लेकर पूर्व खिलाड़ी सबा करीम ने दोनों को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने रोहित-विराट को लेकर क्या कहा है. 

रोहित को पहले खुद को साबित करना होगा- पूर्व खिलाड़ी

पूर्व खिलाड़ी सबा करीम ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "मेरा मानना है कि रोहित को बहुत मेहनत करनी होगी. उन्हें अपनी फिटनेस और बल्लेबाजी पर काफी ध्यान देना होगा. मुझे लगता है कि चयनकर्ता अगले 6 महीनों में रोहित के प्रदर्शन पर करीबी नजर रखेंगे. ताकि ये तय कर सकें कि उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है या नहीं. विराट कोहली के बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो वनडे वर्ल्ड कप में भाग लेंगे." 

कोहली को लेकर क्या बोले करीम?

सबा करीम ने विराट कोहली को लेकर कहा, "विराट कोहली का प्रदर्शन और फिटनेस शानदार रही है और उनमें रनो की भूख पहले की तरह बनी हुई है. उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है." विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में काफी दमदार प्रदर्शन किया और करीब 700 रन बनाए. सबा करीम का मानना है कि विराट को किसी को कुछ साबित नहीं करना है, वो पहले की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन बना रहे हैं. 

अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हुए विराट 

अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से टीम इंडिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. लेकिन सीरीज से पहले ही विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए हैं. वहीं रोहित शर्मा को इस सीरीज से पहले फिटनेस साबित करनी होगी. विराट और रोहित ने पहले ही टी20 और टेस्ट से संन्यास से लिया है और अब दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. 

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