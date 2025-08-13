Twitter
Advertisement
Headlines

Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

Independence Day: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी

बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब

क्या मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से कम हो रही है Male Fertility? चौंका देगी ये रिपोर्ट

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

Independence Day: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी

दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब

Ahmed Shahzad on Virat Kohli: विराट कोहली की तुलना न तो बाबर आजम और न ही एमएस धोनी से होनी चाहिए. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तुलना करने वालों को करारा जवाब दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 13, 2025, 07:07 PM IST

बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब

Virat Kohli vs MS Dhoni and Babar Azam

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम की अक्सर तुलना होती है. इतना ही नहीं कई फैंस तो विराट और एमएस धोनी की भी तुलना कर देते हैं. हालांकि विराट कोहली एक काफी लंबे समय तक अपनी फॉर्म से जूझे हैं. लेकिन अब बाबर आजम को भी बुरा हाल है और वो पिछले दो सालों से एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं. इस बीच पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शाहजाद ने विराट कोहली की बाबर आजम या एमएस धोनी से तुलना करने वालों को करारा जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अहमद शाहजाद ने दिया करारा जवाब

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से शहजाद ने कहा, "जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आप खिलाड़ियों की तुलना करने के लिए अभियान चला रहे थे. अब जब प्रदर्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि दो खिलाड़ियों की तुलना न करें, क्यों नहीं? विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती. वो इस पीढ़ी के एक दिग्गज हैं और एक रोल मॉडल हैं."

उन्होंने कहा, "आप उनकी तुलना एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते हैं. धोनी भले ही एक महान कप्तान रहे हों. लेकिन एक बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट के रूप में कोहली अकेले हैं. किसी की तुलना किसी से नहीं की जानी चाहिए. क्योंकि ये अनुचित है और इससे अतिरिक्त दबाव बढ़ता है, जिसे हम अब बाबर आजम पर देख रहे हैं."

आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे पर बाबर आजम ने तीन वनडे मैचों में केवल 56 रन ही बनाए हैं. हालांकि एक बार वो डक पर भी पवेलियन लौटे हैं. बाबर आजम ने साल 2023 के बाद से शतक नहीं लगाया है और अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बाबर ने नेपाल के खिलाफ आखिरी शतक लगाया था. जब विराट खराब फॉर्म में थे और बाबर रन बना रहे थे, तब से विराट और बाबर की तुलना होनी शुरू हुई थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में घुला जहर, सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में 397 पर पहुंचा AQI
Delhi Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में घुला जहर, सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में 397 पर पहुंचा AQI
Healthy Fruit: एक महीने तक सुबह खाली पेट खा लें ये पीला फल, हार्ट से पाचन तक की समस्या होगी दूर
एक महीने तक सुबह खाली पेट खा लें ये पीला फल, हार्ट से पाचन तक की समस्या होगी दूर
Diwali Puja Mahatva: दिवाली पर किस समय घर आती हैं मां लक्ष्मी? जानें क्या है लक्ष्मी-गणेश पूजन का महत्व
दिवाली पर किस समय घर आती हैं मां लक्ष्मी? जानें क्या है लक्ष्मी-गणेश पूजन का महत्व
UNRWA पर बैन की वकालत कर रहा इजरायल, क्या इस फैसले से भूखे मरेंगे लाखों फिलिस्तीनी?
Israel-Hamas War : UNRWA पर बैन की वकालत कर रहा इजरायल, क्या इस फैसले से भूखे मरेंगे लाखों फिलिस्तीनी?
IPL 2025: रिटेंशन में मालामाल हुआ ये विदेशी खिलाड़ी, विराट-रोहित और हार्दिक को भी छोड़ा पीछे
IPL 2025: रिटेंशन में मालामाल हुआ ये विदेशी खिलाड़ी, विराट-रोहित और हार्दिक को भी छोड़ा पीछे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन
18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE