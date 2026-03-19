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RCB लगातार दूसरी बार खिताब जीतने... IPL 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने विराट कोहली की टीम को लेकर किया बड़ा दावा

Ex Legend on RCB: पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की दावेदार है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 19, 2026, 04:28 PM IST

RCB लगातार दूसरी बार खिताब जीतने... IPL 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने विराट कोहली की टीम को लेकर किया बड़ा दावा

Ex Legend on RCB

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए सभी खिलाड़ियों ने हर मैच में दमदार प्रदर्शन किया, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था. क्योंकि पहले सिर्फ विराट कोहली के कंधों पर जिम्मेदारी होती थी, लेकिन इस बार सभी खिलाड़ी एक साथ आगे आए और विराट का बोझ कम किया. इस तरह टीम ने अपना पहला खिताब जीत लिया था. 2025 की तुलना में आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जिसके चलते पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की दावेदार है. 

पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

आरसीबी के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने जियोस्टार से कहा, "विराट ये महसूस कर सकते हैं, उन्हें ये अहसास हो सकता है कि अब सारा बोझ उठाने वाले अकेले वही नहीं हैं. उनके आस-पास जुझारू खिलाड़ियों की एक टीम है, जो सभी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं. ये लगभग वही टीम है, उन्हें ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़े और उनके पास ये मानने का अच्छा कारण है कि वो आने वाले इस सत्र में फिर से कमाल कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आपको याद होगा कि कोहली ड्रेसिंग रूम में अक्सर इस बारे में बात करते थे अगर हम एक बार जीत सकते हैं, तो हम जल्द ही दो, तीन, चार बार भी जीतेंगे. मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है. मुझे लगता है कि आरसीबी अब उस स्थिति में है जहां वो लगातार जीत हासिल कर सकते हैं. शायद लगातार दो या तीन ट्रॉफी भी."

विराट दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं- डिविलयर्स

डिविलियर्स ने आगे कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करने वाले लोग देखे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन विराट हैं. वो इस टूर्नामेंट में बिना पूरी तैयारी के नहीं उतरेंगे." विराट कोहली वर्ल्ड में सबसे फिट क्रिकेटर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं. इतना ही नहीं विराट का नाम वर्ल्ड एथलीट की फिट लिस्ट में भी आता है. विराट ने कभी भी बिना तैयारी के मैदान पर क्रिकेट नहीं खेला है. इसी वजह से डिविलियर्स को पूरा भरोसा है कि वो इस बार आईपीएल में भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर नजर आएंगे. 

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