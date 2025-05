भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास वर्षा में खास मुलाकात की है. फडणवीस ने रोहित के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी एक्स पर शेयर की है और एक नोट भी लिखा है. हालांकि इस फोटो को देखने के बाद फैंस ऐसा कहने लगे हैं कि क्रिकेट के बाद रोहित राजनीति की पिच पर उतरने वाले हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

देवेंद्र फडणवीस ने रोहित शर्मा के साथ खास मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा का मेरे सरकारी निवास वर्षा में स्वागत है. उनसे मिलकर और उनसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई. मैंने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर शुभकामनाएं दीं और उनके अगले अध्याय के लिए सफलता की कामनाए की.

It was great to welcome, meet and interact with Indian cricketer Rohit Sharma at my official residence Varsha. I extended my best wishes to him on his retirement from Test cricket and for continued success in the next chapter of his journey!@ImRo45#Maharashtra #Mumbai… pic.twitter.com/G0pdzj6gQy