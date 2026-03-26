कोई नहीं चाहता था कि उनकी बेटी मुझसे शादी करे... पूर्व भारतीय दिग्गज ने किया बड़ा खुलासा, बताया कैसे की शराब और डिप्रेशन से लड़ाई

भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने डिप्रेशन और शराब से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता था कि कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाए.

भारत के क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. उनमें से एक भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन का नाम भी है. शिवरामकृष्णन ने जब क्रिकेट में एंट्री मारी थी, तो उन्हें नस्लवाद की चुनातियों का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया के लिए शिवरामकृष्णन काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन फिर उनपर शराबी का लेबल भी लग गया. नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग का आरोप सहना काफी मुश्किल रहा. उसके बाद उन्हें डिप्रेशन और शराब दोनों से ही लड़ाई करनी पड़ी. अब शिवरामकृष्णन ने इस बात का खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि पूर्व दिग्गज ने क्या कहा है?

द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने खुलासा किया है. 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पूर्व खिलाड़ी ने कहा, "लोग बुरी बातें फैलाना पसंद करते हैं. मेरा सफर 16 से 19 साल की उम्र के बीच शुरू हो गया था. जब मैं कम उम्र का था, तो लोग मुझे होटल में शराब कैसे परोसते? मैंने अपने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया. मैंने अपने जीवन में बाद में कुछ बियर पी हैं. मैं इसके लिए मना नहीं करता. लेकिन कल्पना कीजिए कि 19 साल के एक व्यक्ति को शराबी, नशे की लत वाला कहा जाए."

कोई नहीं चाहता था कि उनकी बेटी मुझसे शादी करे- शिवरामकृष्णन

शिवरामकृष्णन ने खुलासा किया, "इसका मतलब था कि लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा इतनी खराब कर दी थी कि कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहता था. यहां तक 1987 वर्ल्ड कप से घर लौटने के एक दिन बाद तमिलनाडु चयनकर्ताओं ने मुझे बुलाया. उन्होंने मुझसे प्रेस को ये बताने के लिए कहा कि मैं अनफिट हूं. मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. मैं आपके लिए चीजें आसान नहीं करूंगा. अगर आप चाहें, तो आप मुझे हटा सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरी तरह से उदास हो गया था और मैं खुद को शीशे में नहीं देखना चाहता था. मैं पीता और सो जाता. क्योंकि मैं कुछ भी सहन नहीं कर सकता था. जब भी मैं जागता था, मुझे लगता था कि मैं मरने वाला हूं. कभी-कभी जब हम दुबई में यात्रा कर रहे होते हैं, तो कोई गति सीमा नहीं होती है. जब फ्लाइट बहुत तेज चल रही होती थी, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा होता है, जो मुझे दरवाजा खोलने और बाहर कूदने के लिए कहता था."

शराब ही इसका कारण है- शिवरामकृष्णन

शिवरामकृष्णन ने आगे कहा, "आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप ऐसी छवियां देखते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. ये सब बहुत डरावना है. आप अपनी आंखें खोलते हैं, वहां कुछ भी नहीं है. लेकिन आप इतने थके हुए हैं कि आप सोना चाहते हैं. आप अपनी आंखें फिर से बंद करते हैं, फिर उन्हें खोलते हैं और आपकी नींद गायब हो जाती है. हर बार आप खुद को और उलझा लेते हैं और आपके बाहर पूरी दुनिया कहती है. देखो मैंने तुमसे कहा था. शराब ही इसका कारण है. मैंने तुमसे कहा था."

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