FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RSSB Admit Card: REET 2025 का एडमिट कार्ड जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें डाउनलोड

RSSB Admit Card: REET 2025 का एडमिट कार्ड जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें डाउनलोड

शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

क्या है Pax Silica? अमेरिकी एम्बेसडर ने भारत को दिया शामिल होने का न्योता, जानिए कौन-कौन से देश हैं इसके सदस्य

क्या है Pax Silica? अमेरिकी एम्बेसडर ने भारत को दिया शामिल होने का न्योता, जानिए कौन-कौन से देश हैं इसके सदस्य

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स

ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स

Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों के बाद फैंस और सेलेब्स की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 12, 2026, 05:59 PM IST

शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

शिखर धवन, सोफी शाइन

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ओपनर शिखर धवन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ी खुशखबरी साझा की है. धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई कर ली है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी. सगाई की तस्वीर सामने आते ही यह खबर तेजी से वायरल हो गई और खेल जगत से लेकर फैंस तक, सभी ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं. दरअसल, शिखर धवन ने अपनी सगाई की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए फैंस को यह खास पल दिखाया. तस्वीर में धवन और सोफी एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी इंगेजमेंट रिंग साफ दिखाई दे रही है. दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून की मुस्कान इस खास मौके को और भी यादगार बनाती दिखी. 

हमेशा साथ रहने का फैसला

तस्वीर के साथ शिखर धवन ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा कि एक जैसी मुस्कान और एक जैसे सपनों के साथ उन्होंने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है. साथ ही, उन्होंने सगाई पर मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया. धवन का यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ गई, जहां लोग उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए खुशियां जाहिर करते नजर आए. गौरतलब है कि यह शिखर धवन की दूसरी शादी होगी. इससे पहले उनका वैवाहिक जीवन चर्चा में रहा था, लेकिन अब धवन एक बार फिर नई उम्मीदों और नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. फैंस भी उन्हें इस नए सफर के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Box Office Collection: 300 करोड़ बजट वाली The Raja Saab की पहले हफ्ते में कितनी हुई कमाई? क्या 'धुरंधर' और Ikkis को पछाड़ पाएंगे प्रभास..

कौन हैं सोफी शाइन?

अगर सोफी शाइन की बात करें, तो वह आयरलैंड की रहने वाली हैं. उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में पढ़ाई की है और वर्तमान में अबू धाबी स्थित नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं. प्रोफेशनल लाइफ में मजबूत पहचान रखने वाली सोफी सोशल मीडिया पर भी अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, वह आमतौर पर लाइमलाइट से दूरी बनाए रखती हैं. शिखर धवन और सोफी की सगाई ने एक बार फिर क्रिकेटर को निजी जिंदगी की सुर्खियों में ला दिया है, जहां फैंस उन्हें खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement