शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों के बाद फैंस और सेलेब्स की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ओपनर शिखर धवन ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ी खुशखबरी साझा की है. धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई कर ली है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी. सगाई की तस्वीर सामने आते ही यह खबर तेजी से वायरल हो गई और खेल जगत से लेकर फैंस तक, सभी ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं. दरअसल, शिखर धवन ने अपनी सगाई की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए फैंस को यह खास पल दिखाया. तस्वीर में धवन और सोफी एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी इंगेजमेंट रिंग साफ दिखाई दे रही है. दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून की मुस्कान इस खास मौके को और भी यादगार बनाती दिखी.

हमेशा साथ रहने का फैसला

तस्वीर के साथ शिखर धवन ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा कि एक जैसी मुस्कान और एक जैसे सपनों के साथ उन्होंने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है. साथ ही, उन्होंने सगाई पर मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया. धवन का यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ गई, जहां लोग उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए खुशियां जाहिर करते नजर आए. गौरतलब है कि यह शिखर धवन की दूसरी शादी होगी. इससे पहले उनका वैवाहिक जीवन चर्चा में रहा था, लेकिन अब धवन एक बार फिर नई उम्मीदों और नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. फैंस भी उन्हें इस नए सफर के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं.

कौन हैं सोफी शाइन?

अगर सोफी शाइन की बात करें, तो वह आयरलैंड की रहने वाली हैं. उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में पढ़ाई की है और वर्तमान में अबू धाबी स्थित नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं. प्रोफेशनल लाइफ में मजबूत पहचान रखने वाली सोफी सोशल मीडिया पर भी अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, वह आमतौर पर लाइमलाइट से दूरी बनाए रखती हैं. शिखर धवन और सोफी की सगाई ने एक बार फिर क्रिकेटर को निजी जिंदगी की सुर्खियों में ला दिया है, जहां फैंस उन्हें खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

