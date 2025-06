भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के बीच फैंस को एक बुरी खबर मिली है. जिसकी वजह से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. लंदन में भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज का अचानक निधन हो गया. अब तक मिली खबरों के अनुसार भारत के पूर्व दिग्गज को दिल का दौरा पड़ा था. वो भारत के लिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अपना योगदान दे चुके हैं.

भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज दिलीप दोषी ने 77 साल की आयु में लंदन में आखिरी सांसे ली. कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निधन cardiovascular complications की वजह से हुआ है. दोषी कई दशक से लंदन में रह रहे थे. हालाँकि, इस निराशाजनक खबर की अभी तक परिवार द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

Dilip Doshi, the former Indian left-arm spinner, has reportedly passed away on Monday at the age of 77. According to multiple reports, he died of heart-related complications in London, where he had been residing for several decades. However, this disheartening news is yet to be… pic.twitter.com/AXsjUvOs6T