FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

कोविड पॉजिटिव के फाइनल खेलने से लेकर फकीरी की शर्मनाक हरकत तक, जानें कॉमनवेल्थ गेम्स के 5 सबसे बड़े विवाद

कोविड पॉजिटिव के फाइनल खेलने से लेकर फकीरी की शर्मनाक हरकत तक, जानें कॉमनवेल्थ गेम्स के 5 सबसे बड़े विवाद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

Yuvraj Singh on CJP Protest: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP प्रोटेस्ट के बीच प्रदर्शनकारियों और सरकार से एक अपील की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 22, 2026, 09:16 PM IST

CJP प्रोटेस्ट के बीच पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने की भावुक अपील, सरकार और छात्र को दिया खास मैसेज

Yuvraj Singh On CJP Protest (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के बीच प्रदर्शनकारियों से एक अपील की है. इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों और सरकार दोनों को मैसेज भी दिया है. हालांकि, सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद भी CJP का समर्थकों की संख्या बढ़ रही है. NEET पेपर लीक को लेकर छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं. आइए जानते हैं कि युवराज सिंह ने CJP प्रोटेस्ट के बीच क्या अपील की है. 

युवराज सिंह ने की अपील

युवराज सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए सरकार और छात्र के बीच मुद्दों को सुलझाने की अपील की है. उन्होंने लिखा, "हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष के लिए, आप शांति से सीखने, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर के हकदार हैं. आपकी भलाई ही एक उज्ज्वल भारत की नींव है. आइए, देखभाल, अवसर और उम्मीद वाले समुदाय बनाने के लिए साथ आएं. बातचीत के ज़रिए हम भारत के भविष्य के लिए कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं."

मार्च निकालने पर छात्रों पर हुई थी लाठीचार्ज

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP ने सोमवार 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च निकालने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे. छात्रों शिक्षा में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. लेकिन मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक दिया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती. इसके लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया. 

Yuvraj Singh appeal

CJP ने की सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल तोड़ने की अपील

CJP ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए एक सार्वजनिक पत्र में लिखा, "हम बहुत सम्मान और आभार के साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना उपवास समाप्त करें. आपके त्याग ने देश भर के हजारों छात्रों को प्रेरित किया है. आपने दिखाया है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ी है और छात्र न्याय के हकदार हैं. लेकिन अभी, हमें आपकी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है. हम वादा करते हैं कि ये संघर्ष आपके अनशन के साथ खत्म नहीं होगा. हम विरोध-प्रदर्शन जारी रखेंगे और इस लड़ाई को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि परीक्षा में न्याय की हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं. इसे जारी रखने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे." 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement